【一劍浣春秋】不只啦啦隊！女優私接工作的下場是？

最近咱們的棒球界不太安寧啊。

據報導，職棒樂天桃猿隊的前副領隊和經紀人安排啦啦隊私接工作把酬勞收進自己口袋，四位啦啦隊員不但名字曝光還成了被告，不久前都在自己的社群表示問心無愧。我不是棒球專家，從來也沒有拿過大炮去球場拍妹，不過有人問了我就回答：

「AV女優有在私接工作嗎？」

事務所的工作就是安排女優去拍片做活動。圖／翻攝自toyboysamoari on X

在這裡要說明一下AV女優的工作範圍，可能又要有人覺得我在混字數騙稿費了－－非也非也，女優的工作範圍其實非常重要，且聽我娓娓道來。

女優是與經紀公司簽約，讓他們安排拍片、商演以及活動的事宜，所以簽完約後事務所會想辦法幫她們談一個好片商拿一個好片酬，想辦法幫她們接商品代言，每年8月的時候再送來台灣參加TRE成人博覽會〜

TRE是目前很多女優活動的巔峰。圖／翻攝自 adultexpo

除此之外呢？除此之外就不關事務所的事了；我知道一定很多人知道很多AV女優跑到國外賣肉、到了日本更是可以發現很多人換了名字接客，這些難道不算私接工作嗎？答案就是NO，這還真不算私接工作，因為女優要不要陪人睡覺並非是AV事務所的工作範疇。

你說事務所真的有這麼笨都被蒙在鼓裡，不知道有些女優三不五時就出國賺外快嗎？當然不是，只是因為那和事務所的業務無關所以大家都是睜一隻眼閉一隻眼，最多私底下勸說不要影響本業的工作⋯⋯

寫到這邊，你應該覺得找女優拍片做活動都需要透過事務所的業界，應該不會有人私接工作了吧？

女優在風俗界賣肉，事務所大多睜一眼閉一眼。圖／翻攝自toka_akari on X

恰恰相反，儘管事務所防守非常嚴密，不管是拍片或做活動都要透過他人，而且還嚴禁工作人員、男優以及廠商和女優交換聯絡方式，但要滲透還是找得到洞鑽的！

簡單舉兩個例子，曾經被片商S1寄予厚望、被認為是第一美腿接班人的「乙白沙也加」就在宣布引退，等待告別作上市然後最後的活動還沒舉辦的期間，突然和影音平台FC2的無碼賣家合作推出了沒有馬賽克的步兵片，這支作品一出讓影迷都硬了，但也讓經紀公司所有人的臉都綠了－－

因為引退作還沒有上市，所以乙白在那時候仍然是片商的一員，在那時候是不能和其他片商以及平台合作的，但偏偏乙白就是做了，於是事務所當機立斷，先關閉她的社群，然後把她的名字從官網刪去，最後再取消掉最後的見面會，然後這人就永遠地從業界消失了……

私接工作的乙白沙也加已經消失了。圖／翻攝自s1s1s1

而且她還不是個例，去年年底，另一位已經引退但仍然和事務所有合約的女優，在活動時答應了影迷的邀約進行二次會－－當然沒有和經紀公司報備，由於女優也不知道這樣的錢怎麼算，所以影迷們決定一個人給一萬日幣（2200台幣），讓女優賺到了很多很多的十萬日幣（2.2萬台幣），但後來有個參加活動的粉絲愈想愈不對，於是就把這事回報給事務所惹〜

然後呢？然後她就被解約了，事務所不但私底下和其他經紀公司透露她私接工作的事，還拜託大家不要收留她，所以這位已經引退的女優雖然還在柏青哥舉辦活動，但應該回不來了⋯⋯

不知道台灣那些啦啦隊會受到什麼樣的懲罰？