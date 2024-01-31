好市多上架新甜點！老饕大讚「焦糖香鹹甜口味」：值得回購
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，加上時常推出新品，受到許多台灣人喜愛。近日，一名網友逛好市多時。發現賣場上架了新甜點「8吋焦糖餅乾乳酪蛋糕」，蛋糕體濕潤加上鹹甜口感，讓她相當驚艷。貼文一出後，引發廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近日逛好市多賣場，看到最新上架的「8吋焦糖餅乾乳酪蛋糕」，夾心、擠花都是奶油乳酪，搭配蓮花餅乾的焦糖香，吃起來鹹甜鹹甜，蛋糕體也相當濕潤，搭配無糖咖啡、無糖茶，簡直絕配！
貼文一出後，不少網友大讚好吃，紛紛表示「不甜，有焦糖香，口感很不錯」、「好吃～推一個」、「我覺得這個好吃，會再回購」、「昨天有吃，值得回購」、「我也是昨天買，味道不錯，很推」、「那天看到了很想買，下次要買！」、「謝謝分享，遲遲不敢下手，瞭解結構了」、「妳的夾層奶油餡好多啊⋯我的就沒這麼多。不過還挺好吃的，拿出來等個5-10分鐘才吃」。
不過，也有網友持不同看法，紛紛回應「我比較想知道可以放幾天，每次去看到想吃的期限都只有兩天…不敢下手」、「感覺適合螞蟻人」、「我是覺得蛋糕體有點乾耶」、「內餡像奶油，蛋糕體像海綿，請問乳酪是指哪個部份？」、「個人偏見一直認為好市多蛋糕，只要是做成圓形像生日蛋糕樣的都很難吃」。
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