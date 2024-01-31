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超市自有品牌好用嗎？內行人揭關鍵原因：品質不輸大品牌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現超市、賣場自有品牌的商品，份量更多卻更便宜，決定開始改變消費策略。示意圖／本報系資料照
一名網友分享，近期發現超市、賣場自有品牌的商品，份量更多卻更便宜，決定開始改變消費策略。示意圖／本報系資料照

台灣超市賣場眾多，為了提供更經濟實惠的價格吸引消費者，不少業者開始推出自有品牌，來壓低售價。對此，有一名網友分享，近期發現超市、賣場自有品牌的商品，份量更多也更便宜，決定開始改變消費策略。貼文一出後，引發眾多網友熱議。

這名網友在PTT以「會買超市自有品牌的人多嗎？」為題，指出全聯、家樂福、大潤發等賣場，都開始推出自有品牌，雖然便宜很多，但外觀質感上好像不如進口品牌，自己寧願多花點錢，還是會選擇信賴的大品牌。

不過，這名網友指出，後來在國外生活後，反而都選擇超市的自有品牌，像是薯片和多利多茲不僅便宜、味道不差，份量還比大牌更多，更點名Oreo是目前少數強到沒對手的餅乾，好奇詢問大家「現在買超市自有品牌的人多嗎？」。

貼文一出後，多數網友認為，很多賣場的自有品牌商品，都是委託知名品牌代工廠製成，品質、價格才讓人滿意，紛紛表示「好市多的自有品牌尊爵不凡，而且賣得很好，這種我就敢買」、「會買阿！家樂福去找的廠商不會砸自己招牌的」、「Costco的不錯阿」、「全聯的有自己的糕餅生產工廠還挺有規模，在這方面投入蠻多的」、「家樂福紅茶還不錯，東爵代工的」、「全家的自產飲料挺好喝的」。

不過，也有不少網友持相反意見，認為超市、賣場的自有品牌還是存有疑慮，紛紛表示「那種東西誰做的都不知道，我都不買」、「如果怕的話就買衛生紙延長線那些」、「要吃進嘴裡的東西，要三思啦」、「身體只有一個。用錢買不回健康」、「衛生紙差滿多的，感覺比競選的衛生紙還爛」、「看品項，有的能打有的不能打，其實很多都是委託知名品牌的工廠代工」、「買過水餃跟衛生紙，真的比較差，以後不考慮」。

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