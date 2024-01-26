他問好市多1乾貨划算嗎？ 網暴動：日本當地價格！

農曆過年將近，許多民眾開始買年菜、年節乾貨。日前有網友到美式賣場好市多，想買一盒日本帆立貝柱，一盒300克要價1399元，他好奇拋問「這樣划算嗎？」對此，網友回應「比迪化街便宜，但乾貨的價格南北市場差不多」。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，他到好市多看到了一包「北海道產乾干貝柱」，300克販售1399元，讓他猶豫「這個日本干貝300克價格划算嗎？」

文章曝光後，許多內行人分享看法「比廸化街便宜，我買一些零散的干貝就1000元」、「不貴，乾貨這個價格跟南北貨市場價格差不多。日本最新的報價也差不多這個價格」、「價格很正常，完整的干貝本就不便宜」、「我覺得如果是北海道的，這個價格算便宜」、「佛心價，這算乾貨了」、「便宜，可以買！」、「我在日本北海道買500克就要2000多元」、「在日本買就這個價格了」。但也有些人認為價格略高，指出「好市多有時候沒有比較便宜」、「外面比較便宜，去年我買600克只要2600元」。