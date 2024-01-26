快訊

逃亡半世紀！日本極左恐怖份子終於落網

他點名新北這一地「住這裡根本是自虐」 在地人點頭：會懷疑人生

飼主沒發現三花貓鑽灶台就生火 「大火離身僅10公分」牠淡定取暖：本喵耐高溫

他問好市多1乾貨划算嗎？ 網暴動：日本當地價格！

聯合新聞網／ 綜合報導
「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」網友陳昱心好奇發問「好市多賣的北海道乾干貝柱划算嗎？」多數人認為「划算！可以買」。擷自圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區 陳昱心
「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」網友陳昱心好奇發問「好市多賣的北海道乾干貝柱划算嗎？」多數人認為「划算！可以買」。擷自圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區 陳昱心

農曆過年將近，許多民眾開始買年菜、年節乾貨。日前有網友到美式賣場好市多，想買一盒日本帆立貝柱，一盒300克要價1399元，他好奇拋問「這樣划算嗎？」對此，網友回應「比迪化街便宜，但乾貨的價格南北市場差不多」。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，他到好市多看到了一包「北海道產乾干貝柱」，300克販售1399元，讓他猶豫「這個日本干貝300克價格划算嗎？」

文章曝光後，許多內行人分享看法「比廸化街便宜，我買一些零散的干貝就1000元」、「不貴，乾貨這個價格跟南北貨市場價格差不多。日本最新的報價也差不多這個價格」、「價格很正常，完整的干貝本就不便宜」、「我覺得如果是北海道的，這個價格算便宜」、「佛心價，這算乾貨了」、「便宜，可以買！」、「我在日本北海道買500克就要2000多元」、「在日本買就這個價格了」。但也有些人認為價格略高，指出「好市多有時候沒有比較便宜」、「外面比較便宜，去年我買600克只要2600元」。

日本 好市多 農曆過年

延伸閱讀

她煩惱壓歲錢包多少⋯母下指令誰多誰少 網勸「公平」避1下場

要包到何時？他被要求包紅包給30多歲妹、親戚孩狂噴萬元 無奈：不想回家了

尾牙中獎！男友要求分一半遭拒擺臭臉 網齊聲批「渣」勸分

超應景！IKEA天花板驚見「一條龍」 網嗨喊：可當景點拍照

相關新聞

他問好市多1乾貨划算嗎？ 網暴動：日本當地價格！

農曆過年將近，許多民眾開始買年菜、年節乾貨。日前有網友到美式賣場好市多，想買一盒日本帆立貝柱，一盒300克要價1399元，他好奇拋問「這樣划算嗎？」對此，網友回應「比迪化街便宜，但乾貨的價格南北市場差不多」。

超應景！IKEA天花板驚見「一條龍」 網嗨喊：可當景點拍照

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」，販賣各種平價家具，深受台灣人的喜愛。近日，有女網友在IKEA逛街時，意外看到天花板出現「一條龍」，讓她不禁驚呼「IKEA的腦洞總不會讓我失望」。

好市多「泰式米餅」兩口味超涮嘴 會員喊：後悔只搬一箱

美式賣場好市多（Costco）販售大大小小各式零食，每每都能引起會員討論。而近日一名女網友發現一款泰式米餅，好吃到後悔只搬一箱帶回家，貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

一口接一口！她狂推好市多1零食 會員讚爆：吃下去秒到泰國

美式賣場好市多販賣商品種類繁多，時不時還會推出優惠，深受不少台灣人喜愛。日前，有名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款米餅，吃下去後會讓人不自覺一口接著一口，她不禁直呼「這個很母湯」。

浴室磁磚縫狂長黴怎辦？ 內行大推1清潔神物：便宜又好用

台灣氣候潮濕，讓不少民眾對家中浴室經常出現霉斑而感到苦惱。就有網友在「我愛全聯-好物老實説」提問，大家是如何清除浴室磁磚上的黴菌，貼文一出，竟釣出一票內行人大推1清潔神物。

好市多1款餅乾特價「一箱一箱搬」 她跟風購買驚喊：超好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受台灣人的喜愛。近日有網友分享，在好事多賣場目睹一款巧克力法蘭酥，不斷被大家搬進推車，好奇的她也購買一箱，沒想到餅乾很香脆，甜度適中，直呼「好好吃！」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。