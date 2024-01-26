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超應景！IKEA天花板驚見「一條龍」 網嗨喊：可當景點拍照

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」，販賣各種平價家具，深受台灣人的喜愛。 記者林俊良／攝影
瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」，販賣各種平價家具，深受台灣人的喜愛。 記者林俊良／攝影

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」，販賣各種平價家具，深受台灣人的喜愛。近日，有女網友在IKEA逛街時，意外看到天花板出現「一條龍」，讓她不禁驚呼「IKEA的腦洞總不會讓我失望」。

原PO在「路上觀察學院」發文表示，自己在逛IKEA時，走到一半竟抬頭看見天花板垂吊著「一條龍」，仔細觀察後發現，龍身由數個黃色抱枕串連在一起，頭部則是IKEA的新品「龍頭造型的靠枕」。而今年（2024）剛好是龍年，這場景也十分應景，讓原PO不禁驚呼「IKEA的腦洞總不會讓我失望」。

照片一曝光，一票網友大讚IKEA員工的創意，「我覺得很棒啊，生活充滿樂趣」、「台灣的IKEA場佈太有創意了，可愛」、「IKEA表現很好，可以升格當景點拍照了」、「想買一組回去吊」、「喜歡那個龍頭」、「他們是不是有內部的布置比賽，為什麼都那麼會擺？好可愛」。

IKEA將生肖翻玩出新意，以IKEA獨有的北歐趣味設計融合生肖動物，設計出萌Q大眼龍。圖／IKEA提供
IKEA將生肖翻玩出新意，以IKEA獨有的北歐趣味設計融合生肖動物，設計出萌Q大眼龍。圖／IKEA提供

IKEA 天花板

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