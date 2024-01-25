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好市多「泰式米餅」兩口味超涮嘴 會員喊：後悔只搬一箱

聯合新聞網／ 綜合報導
大型連鎖賣場好市多。美聯社
大型連鎖賣場好市多。美聯社

美式賣場好市多（Costco）販售大大小小各式零食，每每都能引起會員討論。而近日一名女網友發現一款泰式米餅，好吃到後悔只搬一箱帶回家，貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文貼出這款泰式米餅，直呼：「這個很母湯，讓我一口接一口！」不知道是不是新產品，因為她從沒看過。事實上，這款米餅有蟹咖哩、冬蔭功口味，一盒16入兩種都吃得到，原PO也說自己很喜歡蟹咖哩味，「覺得今天只搬一箱太少了！」

這款泰式米餅有蟹咖哩、冬蔭功兩種口味，原PO表示自己喜歡蟹咖哩的。圖擷自Costco好市多官網
這款泰式米餅有蟹咖哩、冬蔭功兩種口味，原PO表示自己喜歡蟹咖哩的。圖擷自Costco好市多官網

對此，網友紛紛表示，「好像不算新品，之前買過，蟹咖哩很涮嘴」、「吃了一秒到泰國」、「我很愛餒！喝酒、看電視時常吃的零食，都不是特價買的，已吃第二箱，現在特價應該要來買一下」、「今天去有試吃，吃完直接買了兩箱，超好吃」、「這個熱量很低，畢竟是米餅，能做到這個味道已經讓減肥人很滿足了」。

不過也有網友表示，「好鹹，家人不買單，不回購」、「買快一年，還剩三分之二」、「冬蔭功口味太辣了點」、「黃色（蟹咖哩）好吃，紅色（冬蔭功）一個怪味道」、「另一個（冬蔭功）味道酸酸的」、「老實說，是不是賣不好」。還有網友溫馨提醒，千萬不要躺著吃米餅，如果屑屑掉到眼睛裡，絕對會讓人痛不欲生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

零食 Costco 賣場 好市多

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