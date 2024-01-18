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好市多帳單多800元！ 他「少做1事」傻傻繳 苦主現身狂勸世

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到美式賣場好市多的帳單，卻在上面發發現一筆800元的莫名卡費。示意圖。 記者李福忠／攝影
一名網友收到美式賣場好市多的帳單，卻在上面發發現一筆800元的莫名卡費。示意圖。 記者李福忠／攝影

好市多信用卡發卡權2023年8月易主，改為由台北富邦銀行發行。不過一名網友抱怨，自己近日收到好市多信用卡帳單，上面多出一筆800元卡費，他以為是好市多會員費所以乖乖繳錢，後來得知是富邦銀行舊卡卡費，氣得狂喊「真的是扯到爆！」

一名網友於臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，最近收到好市多信用卡帳單，明細上面新增一筆800元的卡費，他以為是好市多會員費，就直接去超市繳費了，後來察覺金額有異，才打電話到信用卡發行銀行詢問。

原PO發現，自己繳的800元款項是多年前申辦富邦銀行信用卡的卡費，當初已經告知銀行不再使用要退卡了。他直呼對整件事情感到傻眼，「真的是扯到爆！什麼時代了，還有另外收已經好多年前沒有使用的信用卡卡費，銀行到最後才說可以在好巿多刷卡抵消費，真的感覺很扯」。原PO也在留言處抱怨，自己上個月在好市多刷了快4000元，繳完之後這個月銀行又莫名其妙多出這筆金額，所以決定打電話反映。

對此，一票苦主回應：「星展合併花旗也是啊，莫名其妙出現一筆年費，打電話客訴才說可以減免」、「前幾天遇到跟您一樣的狀況，但對象是國泰世華銀行，打去反應之後，錢不用繳了，卡片也剪了」、「我也遇過，但是打電話去富邦銀行他們會幫忙取消！」、「我太多中x信用卡了，其中一張年費1800，如果不仔細看明細，也是會直接繳，後來打去客服取消年費」、「銀行現在真的越來越扯，我寫過幾次申訴給金管會才得到解決！感覺蠻多銀行帳亂＋人員專業度差」。

也有不少網友覺得太扯了，「有誇張到！」、「打電話去客訴」、「那我這種不會對帳單的懶人不就認賠了？」、「這在國外都是可以把銀行告倒的嚴重疏失，在台灣好像沒事一樣？」，有內行人勸告，「所以說帳單內容一定要看」、「還是要養成對帳的習慣」、「不認真對帳，真的不行」。

好市多 帳單 年費 信用卡

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