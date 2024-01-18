好市多開賣「大湖草莓」！她見一公斤價格嚇壞 內行人曝實情：沒有比較貴

美式賣場好市多因提供多樣化的食材，加上便宜的價格，深受台灣人的喜愛。不過，近日一名網友發現好市多上架了苗栗大湖草莓，但1公斤竟要699元，讓她直呼「貴很多！」。貼文一出後，內行人也點出關鍵，說明「好市多其實沒比較貴」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，指出最近逛好市多，發現架上有苗栗的大湖草莓，品種為香水草莓，不過仔細一看，1公斤竟要價699元！讓她直呼「貴很多！」。

貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議，不少人覺得太貴，紛紛表示「今年草莓超貴！天氣異常」、「換算一斤420，太恐怖了，傳統市場目前不知道是多少？」、「今年草莓真的貴貴的」、「之前看到就是這價格了」、「感覺是一個農藥很多的水果，建議少吃一點」、「你不買我不買，明天降500！」、「今年草莓真的好貴」。

不過，也有內行網友指出，好市多並沒有賣得比較貴，紛紛回應「大湖農會12月為了疫病減產1/3面積開會了，加上營養劑、肥料、種苗都漲價，嫌貴吃少一點就好，要便宜等元宵過後」、「大湖現在自採草莓一斤450-500 好市多沒比較貴」、「苗栗大湖的草莓園好像一斤450」、「昨天去大湖自採一斤450，換算下來1公斤要750，所以Costco我覺得算便宜了」、「產地講一下現況，去年已經夠慘，今年病害更嚴重，貴是正常。一個草莓園產量剩下三成多」、「今年草莓植株不易種植！土壤有不好的菌然後植株死的很多⋯草莓普遍貴一點！」。