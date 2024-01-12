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賣場見一款台灣美食創意杯麵 他驚呼：黑暗料理我只服日本人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在賣場看到一款日本的杯麵，但口味卻是「鹹豆漿拉麵」，讓他看了嚇一跳。 圖擷自路上觀察學院
原PO在賣場看到一款日本的杯麵，但口味卻是「鹹豆漿拉麵」，讓他看了嚇一跳。 圖擷自路上觀察學院

台灣不少美食深受外國人喜愛，尤其日本人最愛珍珠奶茶、滷肉飯等小吃，除了在日本展店以外，甚至還會改良台灣這些美食，創造出新的創意餐點。有一名網友在賣場發現一款新的杯麵，但是口味卻讓他看了很驚訝，直呼佩服日本人創意。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，在一處賣場裡的泡麵區堆著不少商品，其中有一款杯麵的口味是「鹹豆漿拉麵」，上面還有日文文字，讓原PO看了相當訝異，直呼「黑暗料理我只服日本人」。

不過這項產品意外地受到許多人讚賞，「沒有違和感，豆乳火鍋湯底在日本老早就有了」、「哪是什麼黑暗料理，鹹豆漿台灣中式早餐都有在賣」、「台灣還有珍珠壽司，沒吃過不過感覺會很奇妙」、「鹹的還好…甜豆漿當湯底就我的印象是蠻黑暗的」、「鹹豆漿超好喝，現在很少人在賣就是了」、「感覺好像不錯耶」、「日本有豆乳火鍋，他們喜歡吃濃稠鹹香的湯底，豆乳取代大骨熬煮的白湯」、「有買過，意外的可以接受」。

還有人分享其他的創意料理，「自己煮過鹹豆漿意麵，蠻好吃的」、「7-11無糖豆漿泡來一客鮮蝦魚板超讚」、「還好，我待的日本公司推出的是鹹豆漿+豆腐蛋包飯」。

泡麵 拉麵

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