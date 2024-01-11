她清潔洗衣機「狂冒髒水殘渣」 內行人曝「放1物」更乾淨

有些人洗完衣服之後，發現衣物上仍有異味，這時可能就是洗衣機髒了。一名網友分享，自己新的租屋處附有洗衣機，便使用全聯買的好物清潔，裡面立即飄出髒水和各種殘渣，讓她不禁感嘆好險有洗。

一名女網友於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己最近剛換租屋處，房東好心附了洗衣機，但因為不確定上一位租屋者的使用情況，她馬上使用全聯買的洗衣槽清潔劑，丟2包進去清潔。她透露這些花費很便宜，不會覺得心疼，而且洗完發現髒到全是汙水，還有咖啡色殘渣狂飄，慶幸還好自己有洗。

貼文曝光後，網友們回應：「怎麼那麼黑」、「感覺很厲害」、「我也定期會清洗衣槽，這個好像不錯，下次來買看看」。也有許多人分享自己的清潔方法：「我是定期倒漂白水泡」、「用漂白水清洗最有效，其他都是效果看似很好，其實裡面還很髒」、「千萬不要用小蘇打粉，會卡管線…」，有內行人建議「放毛巾」會更乾淨，「用洗衣服模式清洗，如果可以放一塊不要的布，髒東西會殘留在抹布上」、「飄起來的髒東西，可以用細的濾網或過篩的篩子先撈起來，最後再放不要的大毛巾，滿水位再洗1-2次」。

另外有人詢問原PO為何不直接拆洗，她則是回應「一方面是費用比較高，另一方面主要怕拆洗弄不好還要賠房東一台，風險感覺比較高…」，還有人分享拆洗的慘況：「給人拆洗完裝回去，壞了完全不能洗」、「有些廠商只負責拆洗回裝而已，洗衣機有問題他們也無法處理，這種拆洗雖然洗的乾淨，但是沒裝好螺絲沒鎖緊，洗衣服脫水的時候那個聲音像是整台洗衣機快炸掉一樣」。