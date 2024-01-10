難得一遇！全聯挖到「1美食」殺6折狂掃3盒 饕客激動：撿到寶了
全聯福利中心，除了有民生用品外，還有熟食區，總會吸引不少婆媽和小資族前往採購。全聯也推出「促銷折扣」多年，成為許多人購物的小確幸，最近有網友曬出他到全連掃到的戰利品，讓人羨慕直呼「比自己買食材回來處理還超值」。
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文指出，他原本想要到全聯買60元的餐盒，結果因為太熱賣所以沒買到，結果卻意外看到了3盒雞腿在打折，三盒都是打6折，打完折的價格分別是油雞119元、醉雞125元，總共只花了363元，另外又買到了一個打完6折53元的甜點，讓他雀躍表示「超級開心」。
不少人看到也羨慕留言，「這很好吃，以現在物價太便宜了」、「都覺得能買到6折的你們好厲害喔！我從來沒在我家這邊的全聯看過6折的東西」、「賺到了」、「大推，我看到打折必買」、「這真的好吃」、「這個價位很可以」、「撿到寶，必買」、「難得一遇的，每次去全聯都沒看到」。
但也有人表示， 「6折是即期品，代表賣很多天沒賣掉，可能當天就到期了，店員會建議購買當天吃完！」，內行人也分享可以回家「直接冷凍」，「可以真空包裝的，冷凍幾個月沒問題」、「本來就可以冷食了，冷凍延長保存，要吃之前解凍一下就行」。
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