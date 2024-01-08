超出想像的軟嫩...好市多初次購買這款商品 網大讚：等級很不錯

許多人都會購買食品自行回家料理！有民眾在好市多初次購買了一款牛小排的肉品，直呼這是「超出想像的軟嫩」。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，去好市多購買了美國頂級無骨牛小排，回到家自行料理後，驚覺這款肉品是「超出想像的軟嫩」。

有民眾在好市多初次購買了一款牛小排的肉品，直呼這是「超出想像的軟嫩」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

貼文一出，引起網友們熱烈討論，「這個是真的好吃，不然對不起價格」、「這麼貴還難吃，會很心痛」、「這個真的好吃，小孩愛」、「這很好吃，但很貴」、「這牛排等級很不錯！」、「真的好吃，實屬荷包擔憂」。

有部分網友認為牛小排不管任何料理方式都很好吃，「眼睛閉著煎都好吃的」、「真心覺得無骨牛小排就是給懶人料理的」、「牛小排本來就很難弄硬」、「這是牛排裡最好煎不會失敗的，但是有點油」、「去骨牛小排是整牛最好的部位了，熟度不拘，怎麼料理都好吃！」。

另外，也有網友提供不同的料理方式，「無骨牛小排去筋去油脂，做成骰子牛肉會更軟嫩」、「好市多牛肉，我都煮7分熟！」、「用烤的很好吃」。