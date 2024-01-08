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感冒止咳！全聯「1神物」她狂掃3條 網喊超有效：吃20幾年了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享一款止咳神物。 圖／canva
網友分享一款止咳神物。 圖／canva

很多人感冒症狀就是喉嚨痛、咳嗽不止，讓人感到相當困擾。有網友表示幾年前朋友給過一款喉糖，雖然味道苦但是很有效果，但是卻忘記品牌，結果最近在快炒店剛好又碰到試吃，剛好就是當初那款喉糖，決定直接衝全聯買三條備用，有人狂讚「這條真的很有效，已經吃了20幾年」。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，她表示以前朋友有給過一款喉糖，味道苦苦的卻很有效果，但是卻忘記品牌，幾年過去後問身邊的人都不知道，結果前幾天去吃快炒時，剛好遇到一位漂亮妹妹在發喉糖試吃，感覺就是一直在尋找的那款喉糖。

女網友吃完後才發現，原來這款喉糖全聯就有賣，於是直接囤了三條備用，並且又大讚「效果很好！值得推薦」，也好奇有沒有別人有同樣的經驗。

不少人看完文也紛紛響應，「這個真的超級有效果」、「這個超有效，而且小小一顆，甘草卻超濃，喉嚨不舒服時很有用」、「家裡必備良藥！真的很有用」、「這個喉糖很有效，止咳不是強項，但若喉嚨因為嘶吼沙啞，或咳到發炎，它就很厲害！可以當做家庭常備用，已經吃了20幾年了！」、「確診那時候的好朋友，超有用的」。

咳嗽 全聯 感冒

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