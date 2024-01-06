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全聯開賣「1新商品」太厲害！ 千人狂讚：不用特地跑菜市場了

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯超市生鮮蔬果品項多、分店設置多，家戶採買非常方便。圖／聯合報系資料照
全聯超市生鮮蔬果品項多、分店設置多，家戶採買非常方便。圖／聯合報系資料照

全聯東西齊全，價格又實惠，是不少婆婆媽媽、小資女的購物聖地。近期有網友發現，全聯又更進化了，最近開始賣起「餃子皮」，直呼真的太厲害，「全聯什麼都有」，也有人開心說可以不用到菜市場買了。

網友在臉書社團發文表示，以前就有想過全聯會賣餃子皮，沒想到最近去逛的時候，發現真的開始賣了，而且還貼心的安排水餃皮隔壁就是豬絞肉，直呼「太厲害了，全聯什麼都有」。

貼文至今也吸引了破千人按讚，不少人誇獎，「昨天也看到了，太方便了，而且它2盒是分開獨立包裝的，中間切線可拆開」、「今天去買肉看到，也有驚訝到」、「包水餃方便多了」、「真的越來越齊全」、「太方便了！這樣包水餃不用到處跑買材料了」。

不過也有人表示，「但很多東西也不是每間都有，我昨晚問豬肝就說從來沒賣過」、「全聯超久以前曾經有過，我常買，後來就不見了」、「我都自己桿...」、「我這裡沒有」、「改天希望買個麵疙瘩...」。

全聯 水餃

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