好市多新炸雞上架！薄皮嫩肉「好大一包」 會員讚爆：一咬就噴汁

美式賣場好市多因為商品眾多，價格實惠，收穫大批粉絲。近期有女網友表示，一款新的冷凍炸雞上架，不但相當美味、邊咬邊滴汁，價格也比麥當勞便宜，也拿來當成給家裡小朋友的獎勵。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出這款冷凍炸雞，直呼「好大一包」，裡面一共有5支雞腿跟5片雞排，讓人相當滿足，「剛好小朋友最近考試考得不錯，想說等他補完習回來獎勵他！」只要丟氣炸鍋不到30分鐘就好，真的很方便，省下來的時間可以做其他家事。

這款冷凍炸雞，裡面一共有5支雞腿跟5片雞排。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

原PO說，這次的新品算是很對她胃口，以雞塊來說自己是比較喜歡麥當勞的，但這次的炸雞真的有好吃到，加點胡椒粉提味很讚，「一包399換算下來，1塊不到40元，還比麥當勞便宜」。文末她指出，家裡都是肉派不是皮派，這款是薄皮的，一口咬下去，雞肉的存在感很強，邊咬還邊滴汁，如果喜歡吃肉的人會愛死！！

對此，網友紛紛表示，「這包好吃，肉很多而且是真薄皮」、「好吃，原本就已經炸熟。當天買的時候剛好遇到試吃，試吃大姐是用烤箱將外皮烤的酥脆，我是用氣炸鍋，大約是190度15～20分鐘，外皮酥脆，咬下還有雞湯汁」、「我用烤箱烤20分鐘，還有肉汁，好吃，再加點胡椒鹽更夠味」、「它本身應該是醃漬過，吃起來是鹹香的，但如果對肉類敏感的話，算是有一點雞味吧？我個人很喜歡就是了」。

不過也有網友說，「一塊40感覺跟買炸好的價錢差不多，等特價再試試」、「這個我和朋友吃，都覺得有一股味道，但不知道怎麼形容，明顯出現在皮到肉之間，猜測是調味？肉本身很嫩很多汁，值得稱讚，皮的薄度和氣炸完的咬感也很優秀，可惜味道真的無法接受，只能退貨了，本來超期待的」。