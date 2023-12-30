不是黑暗料理！辛拉麵加「1國民零嘴」超美味 她吃一口讚：東南亞風味

許多人都會在家囤放泡麵，肚子餓時來上一碗不僅暖心又暖胃，不少饕客還會自行加料，把煮泡麵當作另類美食教科書。近日，一名網友分享「奇特食譜」，她在煮辛拉麵時加入「1款國民零嘴」，沒想到1甜、1鹹的搭配竟創造出絕妙好滋味，讓她不禁大讚「很像東南亞沙爹風味，超神奇」！

一名女網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，之前曾聽朋友說「辛拉麵裡面加了奶油椰子乖乖很好吃」，她便半信半疑地準備了食材，準備在家嘗試看看。原PO分享料理方式，煮好辛拉麵後可以先加入半包乖乖，待乖乖都軟化後就可以拌著吃，因為椰子味沒有很重，可再依個人口味做調整。

網友在辛拉麵裡加入椰子口味的乖乖，沒想到試吃後竟大讚好吃。圖／取自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」

原PO透露，自己後來將整包乖乖都加進麵裡，沒想到一吃就是驚人的美味，她大讚「又把剩下的乖乖都加進去後，就變得真的很好吃耶！很像東南亞沙爹風味，超神奇」。加入椰子味的乖乖後讓辛拉麵的辣度降低，但澱粉配上澱粉的搭配太罪惡，她也在文中叮嚀，「好吃，不過要小心乖乖不要加太多，會過飽」。

特別的搭配也讓網友們嘖嘖稱奇，「好神奇喔！我的櫃子剛好有這兩款的庫存耶」、「現在流行泡麵＋零食吃嗎？」、「我加了乖乖，吃起來有點泰式風～滿妙的」，也有人留言吐槽，「就是加糖加椰奶的概念，然後澱粉當勾芡」、「感覺是熱量爆表的一餐…」、「湯頭都變羹了」。

不少饕客也跳出來分享自己的另類食譜，「與其加乖乖，加蒜味可樂果（不要煮，壓碎即可）更好吃」、「加牛奶進去煮，辣度也會降低，我想吃辣時就這麼做，最後放起士片更美味」、「可以試試泡麵加沙茶豆乾類的，還蠻搭的」。