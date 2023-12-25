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消失許久又回歸！好市多初次嚐鮮這商品 網狂讚一保存方式

聯合新聞網／ 綜合報導
大型連鎖賣場好市多。美聯社
大型連鎖賣場好市多。美聯社

許多人都會在商場購買食品自行組成新滋味！有民眾在好市多初次購買了一款抹醬，加抹在餐包裡當早餐超方便，結合在一起放冷凍保存更好吃。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，由於第一次購買燻鮭魚乳酪抹醬，覺得蠻好吃的，加抹在餐包裡很方便，讓小孩們當作簡單的早餐外帶出門，回到家直呼「很好吃，明天還想帶」。原PO還補充，抹醬不易保存、餐包份量又多，因此另外把它們結合在一起冷凍保存。

有民眾在好市多初次購買了燻鮭魚乳酪抹醬，並分享抹在餐包裡當早餐超方便。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
有民眾在好市多初次購買了燻鮭魚乳酪抹醬，並分享抹在餐包裡當早餐超方便。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

貼文一出，引起網友們熱烈討論，「這樣真的很棒！既不會壞也方便以後拿出來吃」、「棒分享」、「看起來很好吃」、「這消失好久了現在又有了嗎？」、「感謝提供優良保存好方法」、「這抹醬超好吃！又回來了嗎？」。

有一部分網友讚賞原PO提供保存的方法，「用在一起冰冷凍好聰明！」、「好聰明…我要學起來」、「好聰明耶！感謝分享」、「聰明，謝謝教學」、「一起冷凍保存的方式，超級聰明耶！」

此外，有網友分享屬於自己搭配的吃法，「我都夾在貝果裡」、「有買貝果的話也能直接抹上，單片包裝冷凍」、「炒義大利麵起鍋前一湯匙，麵體會比較吃的上料汁很不錯」。

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