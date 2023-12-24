好市多「罪惡甜點」 引爆話題 會員搶買：大人小孩都愛
美式賣場好市多因為商品眾多、價格實惠，有大批粉絲擁護，其中甜點的部分更常常隨著季節換新，近日有網友在賣場發現一款新上架的「罪惡甜點」，吸引不少討論，其中底下不少留言大讚非常好吃，長輩和小孩都很愛。
原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出這款「新鮮草莓卡士達可頌麵包」，商品標榜使用法國進口奶油可頌、新鮮草莓切片、卡士達奶油內餡等，一盒5入售價359元，平均一顆71元左右。該名網友也直呼「看起來很欠吃，草莓如果再多一點會更棒！」
對此，網友紛紛表示，「哇！我愛草莓，現在剛好是草莓當季」、「應該要去好市多買這個」、「今天買了，超好吃」、「好吃，但草苺有點硬」、「我覺得不會很甜，配上草莓帶一點酸剛好」。
另外，隨著聖誕節到來，好市多也有不少應景新品登場，近日一款巧克力就引起會員熱烈討論，不過口感倒不是眾人的焦點，是因為包裝實在太可愛了，有狐狸、白熊、企鵝造型可以選擇，乍看之下以為是真正的公仔擺飾。
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