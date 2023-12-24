快訊

決戰中台灣…盧秀燕喊：扁貪汙腐敗、小英的人貪汙 給民進黨16年夠了

MLB／洋基搶不到山本關鍵 美媒爆料不想讓身價超過柯爾

南韓5歲萌女娃逛台灣大賣場 1舉動融化眾人心：天使小孩

好市多「罪惡甜點」 引爆話題 會員搶買：大人小孩都愛

聯合新聞網／ 綜合報導
大型連鎖賣場好市多。美聯社
大型連鎖賣場好市多。美聯社

美式賣場好市多因為商品眾多、價格實惠，有大批粉絲擁護，其中甜點的部分更常常隨著季節換新，近日有網友在賣場發現一款新上架的「罪惡甜點」，吸引不少討論，其中底下不少留言大讚非常好吃，長輩和小孩都很愛。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出這款「新鮮草莓卡士達可頌麵包」，商品標榜使用法國進口奶油可頌、新鮮草莓切片、卡士達奶油內餡等，一盒5入售價359元，平均一顆71元左右。該名網友也直呼「看起來很欠吃，草莓如果再多一點會更棒！」

「新鮮草莓卡士達可頌麵包」標榜使用法國進口奶油可頌、新鮮草莓切片、卡士達奶油內餡等。圖擷自《今購百科》
「新鮮草莓卡士達可頌麵包」標榜使用法國進口奶油可頌、新鮮草莓切片、卡士達奶油內餡等。圖擷自《今購百科》

對此，網友紛紛表示，「哇！我愛草莓，現在剛好是草莓當季」、「應該要去好市多買這個」、「今天買了，超好吃」、「好吃，但草苺有點硬」、「我覺得不會很甜，配上草莓帶一點酸剛好」。

另外，隨著聖誕節到來，好市多也有不少應景新品登場，近日一款巧克力就引起會員熱烈討論，不過口感倒不是眾人的焦點，是因為包裝實在太可愛了，有狐狸、白熊、企鵝造型可以選擇，乍看之下以為是真正的公仔擺飾。

好市多這款巧克力因可愛的包裝造型，引發會員熱烈討論。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多這款巧克力因可愛的包裝造型，引發會員熱烈討論。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

草莓 好市多 甜點 Costco

延伸閱讀

在排什麼？凌晨4點半超商外驚見排隊人龍！真相曝光網心疼：太血汗了

酸她們「根本總統保母」！名醫看完政見會舉4字讚：趙少康大勝

不滿「生菜丟火鍋煮」須多付20元！ 台中男發文恐嚇要殺警 引網熱議

點「熱狗」上桌卻是另一美食！ 在地人笑：因為你在苗栗國

相關新聞

好市多「罪惡甜點」 引爆話題 會員搶買：大人小孩都愛

美式賣場好市多因為商品眾多、價格實惠，有大批粉絲擁護，其中甜點的部分更常常隨著季節換新，近日有網友在賣場發現一款新上架的「罪惡甜點」，吸引不少討論，其中底下不少留言大讚非常好吃，長輩和小孩都很愛。

好市多新品鍋物殺瘋了！老饕一吃大讚「誠意滿滿」網齊喊：看起來超頂

近來酸菜魚在台灣掀起一陣熱潮，不只販售的店面越來越多，也有不少火鍋店紛紛開創獨特的酸菜魚湯底，以滿足民眾對於新口味的好奇心。日前有民眾到好市多購物時，意外發現竟開始販售酸菜魚鍋底，他們抱著嚐鮮的心態買回家嘗試後，皆一致認為「很可以！」

冬至吃湯圓網推爆這款鹹的「大顆又超入味」 煮了不會糊

冬至即將到來，不少民眾都會吃湯圓應景，有網友昨日買了一款「觀望了很久」的湯圓回家煮，結果一吃驚為天人，…

交換禮物不苦惱！他挖到「1好物」送禮自用兩相宜 網嗨：不是廢物

聖誕節即將到來，許多人都會相約一同歡度佳節，但不少人也因「交換禮物該買什麼？」而苦惱不已。日前，一名網友在逛日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI（唐吉訶德）」時，意外在商場內發現「自用、送禮兩相宜的好物...

穿瑜伽褲不尷尬！她大讚好市多1無痕內褲 網激推：囤10盒在家

許多網友會在臉書社團討論產品使用心得、消費體驗等，近期就有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享一款「無痕內褲」，引發網友熱議，直呼「超級好穿」。

可戰20年？好市多賣「超商微波爐」驚人售價曝 網：很難回本

許多人會到超商買微波美食，直接在超商用微波爐加熱，馬上就可以享用。近期有網友認為，超商的微波爐很堅固，買一台應該可以用個20年，好奇要去哪裡買，結果釣出內行人表示「好市多就有」，但是價格非常驚人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。