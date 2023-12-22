好市多新品鍋物殺瘋了！老饕一吃大讚「誠意滿滿」網齊喊：看起來超頂

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聯合新聞網／ 綜合報導
民眾到好市多購物，意外發現開始販售酸菜魚鍋底，他們買回家嘗試後，皆一致認為「很可以！」圖片來源/FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
民眾到好市多購物，意外發現開始販售酸菜魚鍋底，他們買回家嘗試後，皆一致認為「很可以！」圖片來源/FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說

近來酸菜魚在台灣掀起一陣熱潮，不只販售的店面越來越多，也有不少火鍋店紛紛開創獨特的酸菜魚湯底，以滿足民眾對於新口味的好奇心。日前有民眾到好市多購物時，意外發現竟開始販售酸菜魚鍋底，他們抱著嚐鮮的心態買回家嘗試後，皆一致認為「很可以！」

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，由於原PO老公最近很愛吃酸菜魚，因此在看到好市多新品出了酸菜魚後便躍躍欲試，立馬買回家嚐鮮，沒想到味道竟意外的不錯，不僅川味的麻有帶出來，烏鱧魚片很嫩、份量也十分充足，且裡頭還有附大白菜、豆腐、鴻喜菇等配料，一盒約1.4公斤，原PO直呼，「誠意滿滿，很可以耶！」

貼文一出，網友紛紛被推坑，「看了好心動，前不久在台北火車站樓上吃到姥姥酸菜魚就念念不忘，沒想到好市多也有得買」、「看起來評價好好喔，心動」、「看起來超頂」。也有網友好奇問道，「跟酸白鍋比哪個值得呢」、「會很辣嗎？買過刁民酸菜魚，好吃但很辣」、「請問有魚刺嗎」，對此原PO回應，「都蠻好吃耶，不同感覺」、「要跟刁民比的話，超級不辣」、「沒吃到（魚刺）唷」。

此外，也有網友分享嚐鮮心得，「真的好吃，酸度跟辣度剛剛好，湯頭算是鮮很不錯」、「今天也有買來吃！這款很讚耶不會太辣，吃得到各種食材的味道，與之前在店面吃酸菜魚，只記得快辣死的記憶不一樣，而且魚片好好吃」、「今天有買來吃，真的好吃」、「感覺像是原本酸菜白肉鍋，加了辣椒，豬肉改成魚片這樣」。

好市多 酸菜魚 火鍋 Costco

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