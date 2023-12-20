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冬至吃湯圓網推爆這款鹹的「大顆又超入味」 煮了不會糊

聯合新聞網／ 綜合報導
冬至吃湯圓是傳統重要習俗，象徵著闔家團圓、凡事圓滿。 示意圖／ingimage
冬至吃湯圓是傳統重要習俗，象徵著闔家團圓、凡事圓滿。 示意圖／ingimage

冬至即將到來，不少民眾都會吃湯圓應景，有網友昨日至全聯買了一款「觀望了很久」的湯圓回家煮，結果一吃驚為天人，而且重點是湯圓煮了不會糊糊的，如果再加紅蔥頭醬或是肉絲、香菇等配料下去炒做成湯底，味道吃起來真的超有古早味。

該名網友於臉書社團「全聯消費經驗老實說」po出照片，熱騰騰的鍋子盛裝好幾顆白白胖胖的湯圓，湯頭看起來非常鹹香入味還冒著水蒸氣，另張照片則是買來的湯圓外包裝，上頭斗大的字體寫著「客家鹹湯圓」，下排還有一行字寫遵循古法，純米磨漿，一包裡頭有八顆裝。

原po表示，這款湯圓她其實已觀望許久，上面寫客家味，本來想說賭一把，如果煮了不好吃就算了，結果驚為天人。「內餡又Q又超級好吃的滷肉燥，大推給愛吃這種內餡的全友們。」

原po進一步補充，湯圓很耐煮不會糊掉，但是裡頭沒附調味包，可以自己買牛頭牌紅蔥頭醬跟肉絲跟香菇下去炒做湯底，味道超級古早味。

其他人也在貼文底下留言說，「內餡真的很入味」、「我買兩次了」、「超級好吃，非常推薦，我的湯圓的首選」、「很大顆」、「不錯吃，煮泡麵時加1、2顆」、「這牌子滿好吃的，價格也還算合理，如果家裡沒包湯圓想圖方便，買這個給過。」

網友在全聯買到這款鹹湯圓，一吃之下覺得驚為天人。圖擷自全聯消費經驗老實說
網友在全聯買到這款鹹湯圓，一吃之下覺得驚為天人。圖擷自全聯消費經驗老實說

冬至 湯圓

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