一年只賣一次！ 好市多上架「最好喝咖啡豆」 內行人大讚：不輸星巴克

不少民眾會去美式賣場好市多買日常生活用品，近日一位男子發現，一年一度登場的Peet's咖啡豆上架了，讓他忍不住一口氣拿了3包回家，並說這是「好市多裡面最好喝的豆子」，貼文一出底下留言更意外曝光這款咖啡豆的來頭不小，是全球知名連鎖咖啡品牌星巴克的創始人之一。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他長期會在好市多購買各種咖啡豆，去年就買過Peet's的咖啡豆，覺得是好市多裡最好喝的一款，而且一年就只賣這一次。

「今天無意去好市多逛，看到眼睛為之一亮，終於等到了，拿個三包。」從原PO拍的照片來看，該款調和咖啡豆上標示著豆種為阿拉比卡咖啡豆，烘焙程度為深烘焙，原產地來自美國的連鎖咖啡店。

網友看完也回應道，「皮爺咖啡豆，去年買過一包」、「每年都買，一次一次，讚」、「台灣之前沒有賣，我是從美國帶回台」、「這個做拿鐵真的好喝，真心不騙」、「在美國的家人都是喝Peet's，很優！台灣居然有賣了。」

甚至有內行網友透露「應該很少人知道Peet算是星巴克的創始人之一」、「我在美國時都買來台灣送人，在加州有名的連鎖咖啡，口味不輸星巴克」，還有人說如果有朋友從美國回來，都會請朋友幫忙帶回來。

根據Peet's Coffee官網，創辦人皮特（Alfred Peet）1966年在美國加州開設咖啡店，1971年時，星巴克的3位創始人向皮特學習烘豆技術，並開始接受培訓，皮特後來也為星巴克提供咖啡豆。