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妹子逛ZARA不買衣服 狂推1隱藏商品「CP值超高」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到ZARA逛街時，意外發現販售的香水CP值很高。路透
原PO到ZARA逛街時，意外發現販售的香水CP值很高。路透

知名品牌「ZARA」擁有不少精美的流行服飾，許多人也喜歡前往挑選適合自己的衣服。有一名女網友和朋友到ZARA閒逛，意外發現竟然不只賣衣服，連香水也有賣，而且CP值還非常高，讓她忍不住買了一瓶回家，貼文引來許多愛好者共鳴。

原PO在Dcard分享過程並開箱，她說和朋友去逛百貨公司，在逛ZARA的時候被香水吸引，雖然自己也很想買，但又覺得專櫃或大品牌賣的都比較貴。朋友先拿童裝區的香水給原PO聞，她覺得味道很棒，於是就到女裝區試試其他香水，沒想到一試就愛上，味道是原PO喜歡的，而且瓶身很美，價格又超便宜。

原PO說當下雖然有被朋友制止沒有買，但因為很喜歡那種味道，於是隔兩天又跑回去買，就連陪她逛的兩個男生朋友也買同一瓶女用香水，「雖然是女香，但是男生用不會覺得奇怪或太香」。

貼文一出，不少買過的網友也分享大讚，「ZARA香水真的CP高！買了一罐噴好久味道超香，只要噴了都被說很香」、「之前在童裝有試到一瓶也超好聞，很舒服」、「這瓶也超好聞～也被說過很香，而且才590」、「ZARA香水真的香又便宜又有質感」、「我買其他瓶，覺得很好聞而且很平價」、「我也是被ZARA香水燒到，不過是小朋友的香水」。

ZARA

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