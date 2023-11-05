過譽？他2點質問「好市多會員誰在續約」 擁車族笑：真的太香

美式賣場好市多採會員制，顧客每年須繳納會費，依照會員級別不同，所需負擔的金額、福利皆有差異。一名網友在PTT發文指出，近來好市多商品頻出包，也漸漸缺乏獨特性，加上會費調漲的風聲不斷，讓他好奇質問「Costco都是什麼樣的人在續約的？」。

原PO認為，好市多不僅商品三不五時出包，獨特性也越來越少，好像已經變成網紅耍廢的地方，隨便一個商品都能捧上天，還有一群人跟著鼓譟，更曾放風聲說「會員費遲早會調整」，讓他好奇「願意續約都是什麼樣的人」？

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「窮鬼以外的人」、「你沒車、沒家人、朋友、沒另一半，對嗎？」、「一個人也買不了什麼，還會嫌CP值不夠」、「不如去逛家樂福說真的」、「就有需要的人啊」、「住好市多附近的家庭」、「會員費從第一間到現在只漲過一次，同時間國外不知道已漲幾次」。

不過，也有喜愛好市多的網友反駁，「因為其他量販通路又廢又貴，雖然繳年費還是划算很多」、「不然你講個更好的量販通路吧呵呵」、「就真的某些比較便宜阿」；其中，貓奴們認為，在好市多買貓砂相當划算，「貓奴佔了一半，買貓砂」、「買貓砂好像算便宜」。

對此，許多擁車族則直言，部分好市多附設加油站，加起油來真的便宜有感，「就算一個月只加一次油都還有賺」、「笑死會費加油幾次就回來」、「加油真的是太香，人家95比外面92還便宜」、「住附近需要加油的人」、「光每個月去加個一千八的回饋+差價就值了，加一桶省200。另外代買長輩的保養藥品之類的也賺到」。