好市多沙拉醬吃不完 內行人獻妙招製作「創意料理」

沙拉醬可謂沙拉的靈魂，酸酸甜甜的口感讓生菜、雞肉等食材更好入口。不過有網友好奇，若沙拉醬還有剩會如何處理？網友們紛紛發揮巧思，提供自己的點子，讓剩下的沙拉醬不會被浪費。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己每次購買好市多的沙拉，吃完都會剩下超過一半的沙拉醬。原Po覺得把剩下的沙拉醬直接丟掉很可惜，因此想詢問大家都如何將沙拉醬消化完。

許多網友紛紛獻上自己的「小妙招」，利用沙拉醬變出各種各樣的創意料理，「開一盒水煮鮪魚罐頭跟生洋蔥拌在一起，夾土司、餅乾都可以，非常好吃」、「跟水煮蛋煮熟馬鈴薯拌在一起做洋芋沙拉」、「炸紅龍雞塊沾著吃如何？」、「我拿來做土司抹醬」。

但也有網友表示每次沙拉醬都不夠用，根本不會有剩下的，「我們每次都不夠用耶」、「只有我覺得不夠嗎？」、「沙拉醬根本不夠吃好嗎？」、「我都剩下雞肉沒吃完，我的醬都不夠」。

也有網友建議原Po，之後還是一次把沙拉醬都拌進去，「下次整杯倒下去拌，就不會困擾囉」、「加全部吃完，沙拉別留太久，生蛋有腐敗變質的風險，一次解決吧」。