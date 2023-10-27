好市多沙拉醬吃不完 內行人獻妙招製作「創意料理」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示好市多沙拉附的沙拉醬沒吃完丟掉太浪費，詢問該如何解決。圖／翻攝自好市多官網
一名網友表示好市多沙拉附的沙拉醬沒吃完丟掉太浪費，詢問該如何解決。圖／翻攝自好市多官網

沙拉醬可謂沙拉的靈魂，酸酸甜甜的口感讓生菜、雞肉等食材更好入口。不過有網友好奇，若沙拉醬還有剩會如何處理？網友們紛紛發揮巧思，提供自己的點子，讓剩下的沙拉醬不會被浪費。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己每次購買好市多的沙拉，吃完都會剩下超過一半的沙拉醬。原Po覺得把剩下的沙拉醬直接丟掉很可惜，因此想詢問大家都如何將沙拉醬消化完。

許多網友紛紛獻上自己的「小妙招」，利用沙拉醬變出各種各樣的創意料理，「開一盒水煮鮪魚罐頭跟生洋蔥拌在一起，夾土司、餅乾都可以，非常好吃」、「跟水煮蛋煮熟馬鈴薯拌在一起做洋芋沙拉」、「炸紅龍雞塊沾著吃如何？」、「我拿來做土司抹醬」。

但也有網友表示每次沙拉醬都不夠用，根本不會有剩下的，「我們每次都不夠用耶」、「只有我覺得不夠嗎？」、「沙拉醬根本不夠吃好嗎？」、「我都剩下雞肉沒吃完，我的醬都不夠」。

也有網友建議原Po，之後還是一次把沙拉醬都拌進去，「下次整杯倒下去拌，就不會困擾囉」、「加全部吃完，沙拉別留太久，生蛋有腐敗變質的風險，一次解決吧」。

食材 好市多 Costco

延伸閱讀

他欲買9XL衣服店家卻秒回「穿不下」 網驚他的身高：應該訂做

他嫌好市多1家電配件少 換賣場大讚「CP值高」遭過來人吐嘈

迷魂陣困顧客？百貨公司電梯前赫見1物 內行人曝功用

天冷吃鍋！她求問500元內哪家火鍋店CP值高 眾人力推這一間

相關新聞

好市多沙拉醬吃不完 內行人獻妙招製作「創意料理」

沙拉醬可謂沙拉的靈魂，酸酸甜甜的口感讓生菜、雞肉等食材更好入口。不過有網友好奇，若沙拉醬還有剩會如何處理？網友們紛紛發揮巧思，提供自己的點子，讓剩下的沙拉醬不會被浪費。

好市多買百香果切開是空的？ 網友見照：以為看到人類的誕生

美式賣場好市多販賣的生鮮蔬果受到不少消費者喜愛，一名會員買了一袋百香果，回家切開後，發現裡面是空的，上網PO照問「我的果肉咧」。網友見照以為「看到人類的誕生」，有專業網友解答是「授粉不完全」。

他嫌好市多1家電配件少 換賣場大讚「CP值高」遭過來人吐嘈

不少人買東西都會「貨比三家」，就是希望找到CP值高的商品，或者看看哪家店給的比較優惠。有民眾在好市多看中一台知名品牌的吸塵器，還標榜絕對最便宜，但他發現其他賣場雖然貴了1889元，但是配件和贈品反而比較多又實用，讓他最後決定不在好市多購買。

吃到厭世？好市多這商品「俗擱大碗」 她一吃驚呼美味：相見恨晚

美式賣場好市多（Costco）商品眾多且物美價廉，是許多民眾喜愛的大型量販店。日前有一名網友發文分享，首嚐一款小餐包口感紮實，便宜又好吃，引發網友熱議，直呼「燒到我了」。

好市多「滅蟑神器」比員購價還便宜 網激推：很有效

面對生命力旺盛的「小強」，許多人家中會定期滅蟑。近日有網友發文表示，某牌蟑螂凝膠餌劑特別有效，對比其他通路，好市多會員價竟便宜了一半。貼文曝光後，也引發熱議。

好市多進口「一物」好好吃！她曝價格比市場划算 網心動：便宜很多

好市多販售許多民眾日常所需用品，其中商品的高CP值也吸引民眾時常回購。一名網友日前在好市多購買加拿大進口的綠番茄，本來覺得才11顆賣349元很貴不划算，沒想到一吃驚為天人，直呼「皮薄沒有酸澀味，意外好吃」，相比近期在市場看到的牛番茄、小番茄，CP值更高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。