美廉社為何能屹立不搖？她曝「關鍵優勢」：其他超市無法取代

台灣超商密集度高，住宅區附近也會有許多超市、賣場。儘管如此，連鎖店美廉社仍屹立不搖，在全台開了800多間，近日有網紅分享了美廉社的「優點」，直言是其他超市無法取代的。

很多人好奇為什麼美廉社在這麼競爭的環境中卻不會倒？網紅「雪倫」在TikTok分享美廉社的「優點」，首先，美廉社不像其他超商強調「貨架寬敞」，他們用移動式貨架，可以塞更多的貨，坪效更好。

另外，美廉社幾乎都開在巷弄，房租會比較便宜，因此商品售價更有優勢，有些礦泉水一瓶只要7元，基本上就是少賺一點。接著，美廉社的酒類賣得非常多，種類不會輸給其他超市，更不用說超商。

最後，美廉社也有特殊優勢，有些店面會零售「蔬菜、水果」，這是超商看不到的，也有賣100多元的小袋米，對於小家庭或是單身族來說更加便利，價格又會比超商便宜。

不少網友也同意，紛紛留言，「美廉社的店員也都蠻友善的」、「可以的話都是去美廉社買東西，確實相對物美價廉」、「還常常有即期品」、「我家巷弄就有一間美廉社，非常方便，什麼都有」、「我只知道它有其他超商不會有的東西」、「高雄都叫酒廉社」。

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