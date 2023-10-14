快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美廉社為何能屹立不搖？她曝「關鍵優勢」：其他超市無法取代

聯合新聞網／ 綜合報導
三商家購旗下的美廉社目前有815家。圖／三商家購提供
三商家購旗下的美廉社目前有815家。圖／三商家購提供

台灣超商密集度高，住宅區附近也會有許多超市、賣場。儘管如此，連鎖店美廉社仍屹立不搖，在全台開了800多間，近日有網紅分享了美廉社的「優點」，直言是其他超市無法取代的。

很多人好奇為什麼美廉社在這麼競爭的環境中卻不會倒？網紅「雪倫」在TikTok分享美廉社的「優點」，首先，美廉社不像其他超商強調「貨架寬敞」，他們用移動式貨架，可以塞更多的貨，坪效更好。

另外，美廉社幾乎都開在巷弄，房租會比較便宜，因此商品售價更有優勢，有些礦泉水一瓶只要7元，基本上就是少賺一點。接著，美廉社的酒類賣得非常多，種類不會輸給其他超市，更不用說超商。

最後，美廉社也有特殊優勢，有些店面會零售「蔬菜、水果」，這是超商看不到的，也有賣100多元的小袋米，對於小家庭或是單身族來說更加便利，價格又會比超商便宜。

不少網友也同意，紛紛留言，「美廉社的店員也都蠻友善的」、「可以的話都是去美廉社買東西，確實相對物美價廉」、「還常常有即期品」、「我家巷弄就有一間美廉社，非常方便，什麼都有」、「我只知道它有其他超商不會有的東西」、「高雄都叫酒廉社」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

@sharonpeng0923

哪些行業也讓你們很好奇呢？#賺錢 #團購 #雪倫的隱藏版生活 #美廉社

♬ 原聲 - 雪倫的隱藏版生活 - 雪倫的隱藏版生活

美廉社 超商 超市

延伸閱讀

穿「人生第1件比基尼」玩墾丁！ 女PO照慘被分手「原因超瞎」：被看光了

被說「長得像茶碗蒸」是褒還是貶？ 網：極具暗示性

捷克女喊「想當台灣超商店員」 一聽薪資驚呼：比捷克高

被當小偷！日本吃Buffet「做1事」遭員工怒吼 台客留負評被網狂酸

相關新聞

美廉社為何能屹立不搖？她曝「關鍵優勢」：其他超市無法取代

台灣超商密集度高，住宅區附近也會有許多超市、賣場。儘管如此，連鎖店美廉社仍屹立不搖，在全台開了800多間，近日有網紅分享了美廉社的「優點」，直言是其他超市無法取代的。

台中好市多加油享「每公升優惠4元」福利 羡煞其他縣市

女子貼出一張在台中好市多加油站的照片，照片上標示油價的告示牌明確寫著「本日汽油每公升優惠4元」，引來台北網友哀號，許願北部的好市多也能附設具有這樣優惠的加油站。

手刀快搶！好市多銅板價「神級甜點」 知名烘焙師也掛保證：內餡有水準

美式賣場好市多，商品總類琳瑯滿目，每次推出新商品，總是屢屢掀起話題。近日，有會員就在社群上分享一款甜點，令他直呼「內餡非常有水準」，但沒想到該名網友竟是甜點師呂昇達，曾出過不少烘焙書籍，也曾開班授課。文章曝光，引起網友們暴動，紛紛表示「老師推薦，非買不可」。

好市多買到「發霉長菌絲」奇異果！網建議「一招」：品管自己把關

近期好市多生鮮食品頻頻出問題，讓不少顧客氣憤又無奈。一位民眾分享自己買到「發霉奇異果」，上面還有白色菌絲，讓她對好市多的品質控管直搖頭，也讓不少網友一致認為「挑水果要自己先把關」。

超商「絕版美食」回歸！老粉超感動：以為再也吃不到 內容物差異曝光

超商有不少復古美食令不少人相當懷念。一名網友最近去7-11買晚餐，她非常懷念以前曾出過的「焗烤奶油蝦仁義大利麵」，沒想到她這幾天又去7-11時居然看到重新上架了，令她欣喜若狂不禁直呼，「真的是小時候的回憶」。

全聯「醒腦商品」比秀逗糖還可怕？ 網喊超提神：酸到牙痛

開車需要集中精神，有些駕駛為了提神，會嚼口香糖、喝提神飲料。然而最近有網友分享全聯一款商品，直呼「比秀逗糖還可怕」，引起熱議。留言紛紛表示，「這個一口我就嚇到了，真的驚醒」、「好吃但不好買」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。