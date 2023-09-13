好市多新品20入不到500元 網陷回憶殺：學生時代炫耀用的

好市多每每有新品上架總能引起討論度，然而近日新開賣的三菱0.38超細鋼珠筆，一整盒20枝、售價499元，也勾起不少人在學時期的回憶。

臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》管理員分享，三菱的0.38鋼珠筆上架，一整盒20枝比較便宜，直呼：「滿滿學生時代的回憶」。根據《今購百科》資料顯示，鋼珠筆有藍、黑兩色可以選，不只有耐水性，還可以替換筆芯，平均一枝售價24.95元。

好市多新上架三菱0.38超細鋼珠筆。圖擷自《今購百科》

貼文一出，網友紛紛表示，「從國中愛用到現在，寫起來真的很順，不過不能摔」、「國中時期有錢的象徵」、「看到能用0.38把筆記寫得漂亮的同學，都覺得很神」、「0.5好用」、「很好寫也很好轉，更容易斷水」、「以前斷水只換筆芯，後來出0.28換換看，結果超卡，寫一寫會卡住把紙捅破」、「可以連續摔斷20枝了」。

也有網友說，「現在唯一支持超級果汁筆」、「買果汁筆還比較不容易斷」、「我覺得果汁筆比卡好用」、「大學之後都只用OB了，Uni超不耐摔，都是小時候炫耀顏色在用的」。