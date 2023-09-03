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又酷又可愛！好市多「這款新品」2千有找 網驚：有人拿6個

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
美式賣場好市多。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美式賣場好市多是不少人休閒的好去處，每每推出新商品總會吸引目光。近日新上架一款樂高行李箱，黃、藍兩色可愛外型馬上引發熱議，也讓會員忍不住直呼，「新貨到，搶！」

臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》管理員分享，這款新上架的20吋樂高行李箱以PP材質製成，功能包括T型兩段式拉桿、360度靜音雙排輪、內部分隔層與網狀收納袋設計、X型束衣帶，尺寸(含輪)56*36*23公分，有黃、藍兩色，售價1,899元。

新款樂高行李箱有黃、藍兩種顏色。圖擷自《今購百科》
新款樂高行李箱有黃、藍兩種顏色。圖擷自《今購百科》

對此，網友紛紛表示，「謝謝分享，剛看到就咻咻去買了」、「很好拖拉！去日本五天剛剛好」、「這個有燒到我」、「今天北台中店看人一口氣拿5、6個」。也有超理性網友表示，「為什麼要買一個後面凹進去犧牲容量、外面凸出來占據擺放空間的行李箱？」，馬上引來其他留言回覆，「因為可愛，買這個不會考慮實用，只會考慮外觀」。

Costco 好市多 樂高 行李箱

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