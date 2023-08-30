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好市多熟食新品上市 網評：不如吃麥當勞CP值較高

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco販賣許多人氣熟食，像是牛肉捲、烤雞等，近期則新推出塔塔鱈魚三明治。圖片來源／Costco好市多 商品經驗老實說
Costco販賣許多人氣熟食，像是牛肉捲、烤雞等，近期則新推出塔塔鱈魚三明治。圖片來源／Costco好市多 商品經驗老實說

好市多（Costco）令人津津樂道的除了有許多實惠的商品之外，部分外部熟食區因為不用會員就可以購買，也是許多人填飽肚子的好選擇。一名網友表示，近期熟食區推出新品塔塔鱈魚三明治，因為自己是鱈魚控的緣故，「而且想知道有沒有比麥當勞的鱈魚堡好吃，就買來吃吃看了。」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享心得，表示裡面的那一片鱈魚滿好吃的，沒有輸給麥當勞，「只是覺得牆上的照片依舊照『騙』，實際商品並沒有多一片起司，看起來也沒這麼厚，男生可能吃不飽」，不過若是為了鱈魚還是可以買，掀起許多網友發表評價。

許多網友都覺得美味，「剛吃了一個，好吃」、「我覺得很好吃、再加一杯冰拿鐵，我覺得剛剛好，佛卡夏麵體很棒、吃完不會胃食道逆流、很滿足，我是男生」、「是覺得塔塔醬有比麥噹噹好吃」、「可以搭配熱狗附贈的黃瓜醬、番茄醬、洋蔥下去，瞬間變好吃喔」。

不過有網友拿該產品與麥當勞比較一番後，認為Costco的CP值不高，「99元吃一份吃不飽，覺得CP值真的不夠，只適合嚐鮮」、「剛剛吃了一個，麥當勞都可以買兩個了還不用繳年費」、「沒醬的地方非常乾 ，乾到我以為在啃甘地拖鞋」、「麥當勞是真的鱈魚，而且才49元單點」、「不推，醬太少，類似早餐的佛卡夏麵包＋烤魚排，99元有更好的選擇」。

而針對原PO認為沒有起司的部分，網友則點出，「你知道起司遇熱會融化嗎」、「我有吃到起士耶，很明顯呀」、「你知道圈起來的這個是什麼嗎？是融化的起司欸」。

原PO附上塔塔鱈魚三明治的圖，有網友協助圈出有起司的地方說明。圖片來源／Costco好市多 商品經驗老實說
原PO附上塔塔鱈魚三明治的圖，有網友協助圈出有起司的地方說明。圖片來源／Costco好市多 商品經驗老實說

麥當勞 起司 Costco 鱈魚

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