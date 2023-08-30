開學了！老師衝超市買30包「綠乖乖」 用意曝光掀同業共鳴：要搭配麥茶

今天30日是全台灣中小學開學日，許多家長暫時可以鬆一口氣，不過老師們即將進入備戰狀態。有民眾前往全聯消費時，看到有人一口氣訂了30包乖乖，且還指定要「綠色包裝」，用意曝光後，不少同業紛紛站出來表示「一定要買」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，前陣子到全聯買東西結帳時，聽到排在隊伍前面的小姐向店員表示要預訂30包綠色包裝的乖乖，8月29日取貨。原PO在得知該名小姐8月30日會用到那些乖乖後，以為她任職的公司有多台機器，打算中元節普渡拜拜後放在機器上保平安。

後來，原PO又看到該名女子向店員表明要預訂30支棒棒糖，這下才明白原來對方的身分是一名老師，想買零食在開學第一天分送給學生。原PO好奇說，「綠乖乖的功能原來這麼多了嗎？可是給學生，他們吃掉不就沒用了」，引發熱烈討論。

有同行網友留言說，「老師路過，沒錯，我們開學都會帶乖乖去拜土地公，不過給學生吃棒棒糖就不建議了」、「吃了才會乖乖啊」、「外服內用都要啊」、「黑板的最上方，都會放一包綠色乖乖，當鎮班之寶」、「我們各班級每學期都這樣做，之前我自己也會另外買給班上的孩子，這兩年學校是開學日就全校一人一包綠色乖乖」、「我兒子的幼兒園一開學就用綠乖乖做聰明門，當天下課一人帶一包回家」。

有老師分享，「我每接一個新班級也是會一人一份『乖乖+麥茶』，就是希望學生可以乖乖、麥岔（不要吵）」、「還有森永牛奶糖，象徵神勇」、「建議要給學生的食物，最好不要普渡拜拜，因為有些孩子是不能吃拜拜過的食物」。