更便宜了…美味雞腿便當只賣36元「沒在騙」 網哭：我都買不到

台灣物價飛漲，現在隨便一款便當可能都要百元起跳。日前有一名網友發文分享，他表示去全聯福利中心，看到餐盒打折後的價格僅需36元，令他心動不已，驚喊「晚餐都改吃全聯」，引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片並發文表示「我現在晚餐都改吃全聯」，原PO表示，他看到全聯福利中心有販售自製熱便當，近日推出的「幸福餐盒」有排骨、雞腿、雞排等口味，一個原價60元，而且「惜福時間」還打6折出清，一個只賣36元，非常吸引人。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「哇哇哇！更便宜了，讚啦」、「找到晚餐了」、「太幸福了吧」、「好便宜喔」、「大家肯定等6折，好便宜」、「看起來真的不錯」、「想去搶一個」。

有買過、吃過的網友則表示「超好吃的啊啊啊！」、「買過幾次，吃這便當真的很飽，肉真的有夠厚的，不過一人最多只能買兩個」、「家樂福的熟食區晚上也很便宜」。

不過也有不少網友反應「我們這邊的全聯每天一上架就被買光欸」、「我下班都買不到了」、「平常原價都買不到了」、「我都買不到」、「好便宜喔！請問幾點開始特價呢？」、「有人知道打折時間是幾點嗎？」

根據全聯表示，幸福餐盒每日4小時限時限量販售，出餐時間為中午的11點到2點，晚上的5點到8點，「惜福時間」則是中午1點及晚上7點之後，但是一定要等店員貼好折扣標籤之後才可以拿取。