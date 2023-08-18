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好市多千元牛排餵狗！飼主拿兩塊「當零嘴」 意外引共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。圖／聯合報系資料照片
好市多。圖／聯合報系資料照片

不少人都把毛小孩當成皇帝寵，不過這隻狗狗的零食似乎吃得比人還好！一名好市多會員分享，他在賣場購入嫩肩里肌真空包，要價破千元，特地留兩塊「給狗子當零嘴」，吸引留言直呼，「原來我比狗不如」，不過也有同樣疼愛寵物的飼主跳出來喊，「我也會買，狗狗開心我就開心」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，他在新莊好市多購入這包美國特選嫩肩里肌肉，要價1,222元，將包裝打開後，把肉分裝冷凍，「兩片切丁，食物乾燥機烘乾給狗子，當零嘴」。

這包美國特選嫩肩里肌肉，要價1,222元。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
這包美國特選嫩肩里肌肉，要價1,222元。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說

網友紛紛回應，「看到你PO的文，我才知道我比狗不如，謝謝你的指教」、「家裡缺狗嗎」、「真是好狗命」。

不過貼文也意外引發許多飼主共鳴，「我也都去買牛排回來孝敬狗狗，狗狗開心我就開心」、「我都直接水煮給狗子吃，不然就乾煎」、「很多人把外面筋膜丟掉，拿去蒸再切碎放壓平放冷凍，可以隨時加些給毛小孩改善飲食」、「烘雞軟骨牠們很愛，我以前也是烘牛肉片、牛肋條」、「我家是雞胸肉切片烘乾，真空密封成一袋一袋當零食」。

Costco 牛排 好市多 毛小孩 零食

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