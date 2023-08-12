韓妹來台買一神物大讚「冷到尖叫」 網秒懂：像冰河時期

夏天高溫不斷，對於每個月都會經歷生理期的女性來說，常會感到悶熱不適。有網友分享日前滑推特時看到一名韓國女網友來台旅遊，買了一神物後瘋狂稱讚，讓她覺得相當有趣「韓國人來台伴手禮名單+1」，貼文曝光後也掀起熱議。

原Po在《Dcard》貼文，表示滑推特時發現有位韓國女網友，到台灣遊玩看到薄荷涼感衛生棉，感到非常好奇「很期待會給我多麼涼爽的夏天」，結果實際試用後韓國女網友被涼感程度嚇到，發文直呼「冷到我尖叫，台北現在31度，但我身體的某些部位卻是負3度」。

隨後韓國女網友購入了一整袋的戰利品，並說「我現在沒有這個就活不下去」，推文也讓原Po大笑，推測「韓國可能太冷了，所以才沒有吧」。

文章也引起網友熱烈留言「我第一次用它的時候直接覺得是『胯下的冰河時期』」、「超好笑，是只有台灣有這種清涼衛生棉嗎」、「我第一次用是覺得下面吃extra哈哈哈」、「之前日本朋友來台灣玩住我家剛好月經來，就拿了家裡的涼感（衛生棉）給她用，一直喊鼠~勾~以~，好像在日本也蠻少超涼的衛生棉，最後她直接打包超多回日本送朋友」、「瞬間覺得自己以前夏天都白受苦了」、「怕太涼的可以買小黃瓜，小黃瓜是微微涼」。

不過也有人表示「我不喜歡，因為都不知道是漏出來的涼意還是⋯」、「涼到我覺得會痛，只有我不敢用嗎？」、「第一次貼的時候涼到我走路變企鵝」。