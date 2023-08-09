市場半隻就200了！好市多烤雞只賣189元還是國產肉 知情人揭背後真相

美式賣場好市多COSTCO熟食項目備受關注，其中烤雞更是人氣商品之一。近日有網友疑惑，為何好市多的烤雞只要189元，不但便宜，使用的還是國產雞，引起底下留言熱議。

原PO在PTT發文表示，外面菜市場烤雞半隻就200元了，好市多烤雞一隻只要189，雖味道上不算特別好吃，不過價格非常對得起品質。其中讓他更震驚的是肉品來源，「原本以為是國外的雞，剛仔細一查才發現官網寫台灣國產新鮮雞肉，也太佛了吧，就算以量制價也無法便宜到這種程度，有沒有好市多烤雞怎麼有辦法這麼便宜的卦？」

對此，網友紛紛表示，好市多主要收益是會員費，「賺會員制，商品主打就是賣便宜」、「因為有會員費可以攤」、「在烤雞這邊少賺一點，甚至虧一點賣你，讓你進場就有機會買其他貴的東西」、「略施小惠你會花更多錢啊，老梗講過了」、「他沒有賠本，不過好市多策略就是有些東西貼近0利潤在賣」、「錨定效應，一種產品定價策略」。

也有網友指出，好市多在挑選肉質上也是有篩選過的，「成長期短，系統規模養殖」、「市場好吃的雞都是仿土雞，好市多肉質沒得比」、「好市多的是肉雞，但為什麼比一般肉雞小我就不懂了，應該是契作的」、「肉雞成本很低的，大量進貨價格又更便宜」、「其實算小隻，而且雞腿鼠蹊部常常沒烤熟」。