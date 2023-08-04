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好市多見這款台灣經典汽水換包裝 網笑翻：以為開賣金紙

聯合新聞網／ 綜合報導
美式大賣場好市多。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
美式大賣場好市多。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台灣有不少經典飲料，維大力汽水就是其中之一，金黃色的瓶身相當受矚目也很討喜，不過有網友在美式賣場好市多卻發現維大力變成細長瓶，而且整箱疊放在一起時，卻讓人誤以為是「金紙」，照片一出笑翻不少人。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，日前到好市多內湖店消費時，看到小時候最喜歡的老牌飲料「維大力汽水」換新包裝，瓶身顏色一樣還是使用金黃色，但外觀從以往矮矮胖胖的模樣，變身成「細長瓶」。

原PO一開始看到整箱堆疊在一起的模樣時，還以為是什麼新上市的進口飲料，走近後才發現是維大力，而且整箱買價格超划算，讓他立刻搬了一箱回家。

只不過從原PO貼出的照片看起來卻有點熟悉感又覺得奇怪，有網友就笑稱「遠遠拍還以為是金紙」、「一瞬間以為是發財金」、「感覺就是剛好中元普渡要買一下」、「我以為好市多進化到連金紙都有」、「還真的像金紙」、「遠看那一堆，還以為好市多開始賣金紙了」、「只有我看成金紙嗎？」、「燒了會很多煙嗎？」、「看起來怎麼比較像發財金」、「想說要中元普渡，好市多有賣金紙了」、「我還以為好市多什麼時候也賣土地公金了」。

原PO在好市多看到經典飲料「維大力汽水」換包裝，瓶身變成細長瓶。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO在好市多看到經典飲料「維大力汽水」換包裝，瓶身變成細長瓶。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 汽水

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