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7-11自帶杯折抵如何算？ 他疑惑2個自帶杯裝3杯咖啡：該退多少

聯合新聞網／ 綜合報導
網友疑惑7-11自帶杯折扣究竟如何算。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
網友疑惑7-11自帶杯折扣究竟如何算。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

自7-ELEVEN去年宣布購買CITY飲品攜帶自帶杯可現抵5元後，許多民眾到店消費時都會自己攜帶環保杯，響應環保的同時也能獲得店家優惠。不過日前一名網友在網上發文表示，自己帶了兩個自帶杯到7-ELEVEN領取三杯咖啡，這樣店家應該退多少錢呢？

原PO在FB社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文說明，由於自己平時喜歡喝咖啡，所以有使用7-ELEVEN的APP「OPEN POINT」寄杯咖啡，不過當日到店領取咖啡，帶了兩個自帶杯，其中一個可以裝下兩杯咖啡，所以一共領了三杯咖啡。不過令他困惑的是，店員應該退還他攜帶兩個自帶杯的錢共10元？還是三杯咖啡共15元？他表示平時去別家都是退他三杯咖啡的錢，但當天消費的店員卻說是退兩個自帶杯的錢，讓他十分混亂。

許多網友紛紛提出自己的看法，「我覺得應該是幫店家省幾個紙杯就退幾個才對，邏輯思考」、「除非有用到店家的紙杯，不然你買幾杯就是退幾杯」、「基本上…退費是以『自帶杯』算，不是以妳領的杯數來算，帶二個杯是算退2杯錢」，而原PO也表示到中南部玩了幾次，不只一次遇到此情況，因此好奇7-ELEVEN的規定是否有統一。

對此，一名網友分享自己的解決方法，「曾經一次領兩杯裝同一個環保杯，店員堅持只能退一個環保杯折扣，還鬼扯說如果有人帶超大杯子一次來換10杯，難道也退10杯嗎？我心裡想廢話，你管人家要拿金魚缸來裝咖啡。後來不想在現場與他爭論，離開後直接打客服，客服告知一次領2杯裝同一容器，一樣退2杯環保杯折扣。這種情況請直接找現場主管或客服解決，不用跟店員爭論，爭不出一朵花的」。

咖啡 環保杯 7-Eleven

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