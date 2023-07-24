消暑神器！ 她在超市買「大容量飲品」做20支冰棒 網讚：生活智慧王

夏日來臨！面臨接連幾周的高溫攻勢，店家紛紛爭相推出消暑新品吸引消費者，不過也有不少家長想出奇招，利用手邊材料自己DIY甜品，既能省錢又能達到清涼解暑的目的。

一名網友在「全聯消費經驗老實說」發文分享，自己用一瓶容量約1800毫升的糙米漿做了20隻冰棒給小孩吃，她表示口感吃起來就跟一般的冰棒差不多，而且因為米漿有油脂，使用模具脫模時也比較容易，所以做出來的賣相不差，孩子吃了也很喜歡。

一名家長發文分享自己用一瓶糙米漿做了20支冰棒，獲網大讚。圖片來源/臉書社團「全聯消費經驗老實說」

許多網友不禁大讚，「生活智慧王」、「這樣做感覺健康許多…少了一些添加物 」、「哇！這樣好省荷包喔」、「這冰棒做的好漂亮」、「好聰明的媽媽」、「不錯耶！也來試試」、「這個很可以，超省錢」、「這樣做真的簡單又消暑，立刻去買」、「強者，請收下大家的膝蓋」、「很便宜耶一瓶才不到60元」。

也有不少網友分享其他美味祕方，「下次可以試試看花生牛奶湯做冰棒，也很好吃」、「換八寶粥是不是會變成八寶冰！一定超好吃」、「優酪乳加喜歡的水果冷凍起來好好吃，沒有一堆奇怪東西，綠豆沙牛奶也可以直接凍」、「感覺加桂圓糯米也很好吃」、「優酪乳也可以，也可買小冰袋來裝」。