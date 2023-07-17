奧客無極限！ 將好市多拉麵一排拆開 只為換「喜歡的口味」

美式賣場「好市多」以物美價廉的商品吸引消費者，其中商店的退貨機制完善，也被許多顧客稱讚。不過日前有網友發現「奧客將架上的拉麵包裝拆開，把內部的商品調換成自己喜歡的口味」，讓許多網友批評「真的很沒公德心」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出了一張照片，只見架上的3盒拉麵箱被拆封，疑似是奧客為了偷換口味，而把拉麵盒子打開，讓包裝毀損，被拆開的拉麵是Marutai 九州拉麵三口味組，一盒8入519元。

原PO無奈寫下「超傻眼的！只想要自己喜歡的口味，可以去全聯買吧」。對此，許多網友也回應「如果賣場不想辦法遏止這種沒公德心的行為，就變相是對守規矩的會員一種懲罰。大家都一樣繳會員費的，希望可以看到賣場有相對應的反制措施」、「昨天下午我到台中南屯店，也看到2個有年紀太太互相掩護，打開櫻桃來吃，太過份了，真的傻眼！」、「天呀！有夠沒水準的，這種人不能有小孩，沒有教養很可怕」、「好扯喔！這包應該是有2包有鹿兒島口味的豬肉精華調味包，看來有人想幫自己的那盒增量，所以才拆包裝」、「沒水準，祝福奧客回家拉肚子」、「太扯了，怎麼可以這樣拆？好市多應該想辦法抓住兇手，除了賠償毀損包裝的錢以外，還要列黑名單，讓他永遠不能入會」。