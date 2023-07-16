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好市多「這熟食」10年來沒漲過 網讚佛心：大又便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多是不少人休閒的好去處。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
好市多是不少人休閒的好去處。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

好市多是不少人休閒的好去處，許多熱食更是受到歡迎。近日一名網友就分享賣場內的披薩美食，10年來沒有漲過價，也引發留言熱烈討論。

該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張18吋的海鮮披薩照，可以看到不少蝦仁、青豆覆蓋餅皮，就連一旁的寵物貓也好奇地聞了聞。事實上，這款披薩定價僅300元，也讓原PO直呼：「以前感覺普通，現在覺得好便宜」。

這款海鮮披薩讓不少好市多會員直呼：「CP值高」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
這款海鮮披薩讓不少好市多會員直呼：「CP值高」。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

對此，雖有網友表示這款披薩口味過鹹、餅皮厚、起司又少，但也有不少留言認為，重點是CP值頗高，「料滿多的，吃粗飽還不錯」、「單片價格60滿大片的」、「我都去買一片，最愛海鮮口味的」、「聽你這樣說才驚覺好市多的披薩一直都是這個價位，偶爾還會有折扣優惠，真的很佛心」、「跟熱狗堡一樣，幾乎沒漲的」、「這價位沒什麼好挑剔味道的了」。

還有網友分享不同吃法，「覺得起司少的，買一罐起司粉回家灑上去回烤5分鐘，愛加多少隨你高興，還能避免吃冷披薩」、「買回家後先冷凍一半，等要吃的時候再加料、起司進烤箱二次加工，還是挺划算的」、「這個買回家再加料真的很可以，兩片中間加起司回烤，披薩皮酥酥脆脆，內餡軟軟牽絲，熱量爆表，但真的很推薦」。

披薩 好市多 Costco 佛心

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