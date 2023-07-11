剩1天到期！好市多養樂多大特價 她曝「保鮮方法」：想起童年好滋味

好市多是不少人的休閒好去處，也常常祭出優惠價吸引消費者，日前養樂多大特價，但有效期限只剩1天，不少人猶豫該不該買，一名女網友直接分享「秘密吃法」，不僅讓人想起童年好滋味，還可以順便保鮮，吸引不少留言討論。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，上周末的養樂多大特價，跟風買了一組，直接冷凍不方便吃又會爆漿，瓶子都會黏黏的，但只要「裝進冷凍袋內」就會方便許多。她也直呼這吃法回憶起童年的「小美奶奶冰」，真是幸福。

女子分享，將養樂多「裝進冷凍袋內」冰起來吃，能想起童年幸福時光。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

不過不少網友質疑這作法，「感覺製造一堆垃圾」、「好不環保」。也有網友認可原PO的分享，「我覺得這個吃法滿不錯的耶」、「回憶一下就上來了」、「太有才了，這樣也方便吃」、「怕製造垃圾的話絕食最好」、「人家只是分享而已，一堆正義魔人說袋子不環保，買小罐不如買大罐吧啦吧啦，養樂多哪裡來的大罐，大罐叫比菲多，味道不一樣好嗎，袋子可以洗乾淨重複使用，人家只是分享而已，真的不用這樣這樣」。

此外，也有人建議，「下次可以考慮用可重複使用的製冰棒（盒）」、「把飲料放進冰塊容器，喝的時候加上自己喜歡的飲品，那個口感很有層次的，假如要做成冰棒，還是要兌水，不然太甜」、「先抽10%出來，冷凍就不會爆了」。