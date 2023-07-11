快訊

白飯之亂！熱炒店老闆遭同業轟「玩文字遊戲」 掀網共鳴：格局小了

掌風先至或要出重拳？中國禁鎵鍺出口 為何美日韓台仍淡定

林靖恩火速賣房....李坤城兒「措手不及」怒飆三字經：花光我爸的救命錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剩1天到期！好市多養樂多大特價 她曝「保鮮方法」：想起童年好滋味

聯合新聞網／ 綜合報導
美式大賣場好市多。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
美式大賣場好市多。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

好市多是不少人的休閒好去處，也常常祭出優惠價吸引消費者，日前養樂多大特價，但有效期限只剩1天，不少人猶豫該不該買，一名女網友直接分享「秘密吃法」，不僅讓人想起童年好滋味，還可以順便保鮮，吸引不少留言討論。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，上周末的養樂多大特價，跟風買了一組，直接冷凍不方便吃又會爆漿，瓶子都會黏黏的，但只要「裝進冷凍袋內」就會方便許多。她也直呼這吃法回憶起童年的「小美奶奶冰」，真是幸福。

女子分享，將養樂多「裝進冷凍袋內」冰起來吃，能想起童年幸福時光。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
女子分享，將養樂多「裝進冷凍袋內」冰起來吃，能想起童年幸福時光。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

不過不少網友質疑這作法，「感覺製造一堆垃圾」、「好不環保」。也有網友認可原PO的分享，「我覺得這個吃法滿不錯的耶」、「回憶一下就上來了」、「太有才了，這樣也方便吃」、「怕製造垃圾的話絕食最好」、「人家只是分享而已，一堆正義魔人說袋子不環保，買小罐不如買大罐吧啦吧啦，養樂多哪裡來的大罐，大罐叫比菲多，味道不一樣好嗎，袋子可以洗乾淨重複使用，人家只是分享而已，真的不用這樣這樣」。

此外，也有人建議，「下次可以考慮用可重複使用的製冰棒（盒）」、「把飲料放進冰塊容器，喝的時候加上自己喜歡的飲品，那個口感很有層次的，假如要做成冰棒，還是要兌水，不然太甜」、「先抽10%出來，冷凍就不會爆了」。

Costco 好市多

延伸閱讀

白飯之亂誰是最大輸家？網：店家受傷、北科大變成笑話

到底誰主角？全家狂發文祝「7-11生日快樂」點數大放送 網笑翻：不講武德

難忍北科大學生挨罵 醫重批「白飯之亂」：台灣沒競爭力原因

白飯之亂！熱炒店老闆遭同業轟「玩文字遊戲」 掀網共鳴：格局小了

相關新聞

剩1天到期！好市多養樂多大特價 她曝「保鮮方法」：想起童年好滋味

好市多是不少人的休閒好去處，也常常祭出優惠價吸引消費者，日前養樂多大特價，但有效期限只剩1天，不少人猶豫該不該買，一名女網友直接分享「秘密吃法」，不僅讓人想起童年好滋味，還可以順便保鮮，吸引不少留言討論。

好市多現場一件運動褲不到五百 她見網購價愣了：買2件還有剩

美式賣場好市多商品種類選擇多樣，也常端出優惠價格吸引民眾購買，不過近日有網友表示，賣場販售的價格反而比較貴。網友分享她在實體賣場買到的運動褲…

到底誰主角？全家狂發文祝「7-11生日快樂」點數大放送 網笑翻：不講武德

「7/11」是統一超商的標誌、也是生日，每年都會舉辦相應活動慶生，面對對手即將到來的慶典，全家FamilyMart今年不干示弱，從昨晚（10日）開始連續發文祝賀「7/11生日快樂」，7月11日0時一到，立刻宣布「優惠大加碼」，今天到全家消費通通「點數2倍送」，邀請大家「一起來祝同事（7-ELEVEN）生日快樂」！

西西里咖啡暗黑食譜曝！他實測「美式＋發泡錠」好喝到狂推

西西里檸檬咖啡相當消暑，只要將檸檬、檸檬汁、蜂蜜等加入咖啡，就可製作完成。有網友發現「暗黑食譜」版本的西西里咖啡，他將發泡錠加入美式咖啡後，便得到一杯西西里氣泡咖啡，大推直呼「真的很好喝」。不過有網友提醒，咖啡因會妨礙腸胃吸收營養素，因此這麼喝的話，腸胃將難以吸收發泡錠的營養素。

就怕被偷！媽逛好市多「保冷袋塞餅乾」 苦主喊沒用：女兒被推走

好市多是不少人的休閒好去處，不過卻常發生自備袋或推車被偷走的例子。近日一名女網友分享，和媽媽一起去逛賣場，沒想到對方為了防偷，竟將保冷袋塞滿「蘇打餅乾」。此文一出，也釣出不少網友分享，不但有人目睹自己的推車被陌生人當場推走；還有人被偷完，對方發現物主女兒在裡面，只好主動歸還。

超級省！好市多「1神物」17年用不完 眾人推爆：這個非常好用

美式賣場好市多商品種類眾多，總是吸引大批民眾前往採購。日前有網友分享「廚房神器」好市多保鮮膜用了3年多才用完，引起大批網友熱議，這次又有人發現，有一項好市多的「好物」從他加入會員至今，4年多了還是用不完，留言處更釣出神人說「2006年出產的到現在一箱都還沒用完」，讓人嘖嘖稱奇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦