快訊

黃子佼認性騷神隱三週 助理曝近況「等待時機出面說明」

台股早盤漲逾150點站上16800點 台積電漲9元開574元

收到再議卷！五億生墜樓案 台中高分檢：盡速審酌

到底誰主角？全家狂發文祝「7-11生日快樂」點數大放送 網笑翻：不講武德

聯合新聞網／ 綜合報導
全家粉專發文祝賀敵手7-ELEVEN生日快樂。 圖／翻攝自全家粉專
全家粉專發文祝賀敵手7-ELEVEN生日快樂。 圖／翻攝自全家粉專

「7/11」是統一超商的標誌、也是生日，每年都會舉辦相應活動慶生，面對對手即將到來的慶典，全家FamilyMart今年不干示弱，從昨晚（10日）開始連續發文祝賀「7/11生日快樂」，7月11日0時一到，立刻宣布「優惠大加碼」，今天到全家消費通通「點數2倍送」，邀請大家「一起來祝同事（7-ELEVEN）生日快樂」！

全家超商粉專「全家FamilyMart」10日晚間連發2文倒數計時，「祝全家小編隔壁同事7/11生日快樂」，引來眾多網友圍觀，到11日0時，粉專再度發文，表示為慶祝隔壁同事生日「優惠大加碼」，全家會員只要在11日當日到全家消費，「Fa點大方兩倍贈」，並註明每位會員贈送上限為1000點，並在15日前統一匯入，以及消費限制等。

不少網友立刻在祝賀文下整齊留言「隔壁同事生日快樂」、也有人笑說「好鬧」、「欸，不講武德耶」、「這行銷太強了」、「全家行銷真的棒棒噠」、「這波行銷手法我給101分人家生日把人家的客人都拉過來」、「隔壁同事歐噴點這下沒有五倍贈實在說不過去」。

由於全家小編為證明真的有「7月11日生日的同事」，還秀出身分證證明，讓網友笑翻，「還真的有隔壁同事」、「好煩唷本來以為在蹭隔壁同事，結果還真的有身份證，我服了你了」。

至於壽星「7-ELEVEN」本人，也於今日早上貼出多項慶生優惠，除了會員指定CITY系列買1送1外，還有滿額抽「BMW純電豪華旗艦休旅車」、精品包等活動。

生日 超商 全家 統一超商

延伸閱讀

三餐餐費200元內有可能？ 內行人分析：可行但有2缺點

日本人不敢喝台灣「1飲品」他超吃驚 網曝暗黑原因：光聞味道就怕

散步到一半嫌太熱！無情法鬥「半路丟包爸爸」開溜 自己搭電梯坐家門口納涼

八年級生好敢？他驚年輕人整治職場 「躺平族」親揭現況：你們都奴慣了

相關新聞

到底誰主角？全家狂發文祝「7-11生日快樂」點數大放送 網笑翻：不講武德

「7/11」是統一超商的標誌、也是生日，每年都會舉辦相應活動慶生，面對對手即將到來的慶典，全家FamilyMart今年不干示弱，從昨晚（10日）開始連續發文祝賀「7/11生日快樂」，7月11日0時一到，立刻宣布「優惠大加碼」，今天到全家消費通通「點數2倍送」，邀請大家「一起來祝同事（7-ELEVEN）生日快樂」！

西西里咖啡暗黑食譜曝！他實測「美式＋發泡錠」好喝到狂推

西西里檸檬咖啡相當消暑，只要將檸檬、檸檬汁、蜂蜜等加入咖啡，就可製作完成。有網友發現「暗黑食譜」版本的西西里咖啡，他將發泡錠加入美式咖啡後，便得到一杯西西里氣泡咖啡，大推直呼「真的很好喝」。不過有網友提醒，咖啡因會妨礙腸胃吸收營養素，因此這麼喝的話，腸胃將難以吸收發泡錠的營養素。

就怕被偷！媽逛好市多「保冷袋塞餅乾」 苦主喊沒用：女兒被推走

好市多是不少人的休閒好去處，不過卻常發生自備袋或推車被偷走的例子。近日一名女網友分享，和媽媽一起去逛賣場，沒想到對方為了防偷，竟將保冷袋塞滿「蘇打餅乾」。此文一出，也釣出不少網友分享，不但有人目睹自己的推車被陌生人當場推走；還有人被偷完，對方發現物主女兒在裡面，只好主動歸還。

超級省！好市多「1神物」17年用不完 眾人推爆：這個非常好用

美式賣場好市多商品種類眾多，總是吸引大批民眾前往採購。日前有網友分享「廚房神器」好市多保鮮膜用了3年多才用完，引起大批網友熱議，這次又有人發現，有一項好市多的「好物」從他加入會員至今，4年多了還是用不完，留言處更釣出神人說「2006年出產的到現在一箱都還沒用完」，讓人嘖嘖稱奇。

倒賺近百元！全聯買鮮乳竟綁12盒贈品 他震驚「用肚子也要夾回家」

很多民眾喜歡逛超市尋寶，有時會有意外的收穫。超市賣的鮮乳常常會附贈小容量飲品，但有名宜蘭的消費者去全聯採買時，竟看到有一瓶家庭號裹了整整12盒巧克力牛乳，讓他驚喜不已，立刻扛了2組回家。其他網友看到也

大賣場日本武士盔甲要價31.5萬 他嚇傻：貧窮限制我的想像

大賣場的商品五花八門，除了常見的日常生活用品和食物以外，為了吸引買氣，不少賣場還會出奇招來攬客。一名網友日前在一間日系大賣場裡看到日本武士盔甲的商品，而且售價竟然要31.5萬元，讓他看了目瞪口呆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦