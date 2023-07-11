到底誰主角？全家狂發文祝「7-11生日快樂」點數大放送 網笑翻：不講武德

「7/11」是統一超商的標誌、也是生日，每年都會舉辦相應活動慶生，面對對手即將到來的慶典，全家FamilyMart今年不干示弱，從昨晚（10日）開始連續發文祝賀「7/11生日快樂」，7月11日0時一到，立刻宣布「優惠大加碼」，今天到全家消費通通「點數2倍送」，邀請大家「一起來祝同事（7-ELEVEN）生日快樂」！

全家超商粉專「全家FamilyMart」10日晚間連發2文倒數計時，「祝全家小編隔壁同事7/11生日快樂」，引來眾多網友圍觀，到11日0時，粉專再度發文，表示為慶祝隔壁同事生日「優惠大加碼」，全家會員只要在11日當日到全家消費，「Fa點大方兩倍贈」，並註明每位會員贈送上限為1000點，並在15日前統一匯入，以及消費限制等。

不少網友立刻在祝賀文下整齊留言「隔壁同事生日快樂」、也有人笑說「好鬧」、「欸，不講武德耶」、「這行銷太強了」、「全家行銷真的棒棒噠」、「這波行銷手法我給101分人家生日把人家的客人都拉過來」、「隔壁同事歐噴點這下沒有五倍贈實在說不過去」。

由於全家小編為證明真的有「7月11日生日的同事」，還秀出身分證證明，讓網友笑翻，「還真的有隔壁同事」、「好煩唷本來以為在蹭隔壁同事，結果還真的有身份證，我服了你了」。

至於壽星「7-ELEVEN」本人，也於今日早上貼出多項慶生優惠，除了會員指定CITY系列買1送1外，還有滿額抽「BMW純電豪華旗艦休旅車」、精品包等活動。