西西里咖啡暗黑食譜曝！他實測「美式＋發泡錠」好喝到狂推

西西里檸檬咖啡相當消暑，只要將檸檬、檸檬汁、蜂蜜等加入咖啡，就可製作完成。有網友發現「暗黑食譜」版本的西西里咖啡，他將發泡錠加入美式咖啡後，便得到一杯西西里氣泡咖啡，大推直呼「真的很好喝」。不過有網友提醒，咖啡因會妨礙腸胃吸收營養素，因此這麼喝的話，腸胃將難以吸收發泡錠的營養素。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，他在網上看到「暗黑食譜」，將發泡錠加入美式咖啡後，就會獲得一杯西西里咖啡，剛好時間接近中午，天氣很炎熱，因此他便照著食譜嘗試，他以大杯美式咖啡加上兩顆檸檬發泡錠，想不到非常好喝，直呼「推薦各位試試看」。

其他網友紛紛表示也想試試看，有人留言「天才欸你，比買氣泡水跟檸檬糖漿便宜多了」、「原來可以這樣喝」、「我也會想試試」、「根本天才」、「哇噻，令人意想不到的組合」。

有人分享自身不同做法，留言「我用艾多美的維C（很酸的那種）加氣泡水加美式，也有異曲同工之妙、「無糖雪碧纖維也可以，我都這樣加，發泡錠另外喝」。

另外有網友提醒，「咖啡因會妨礙腸胃吸收營養素，因此包含鐵質、維生素D、維生素B群及維生素C等，這些主要營養素就算進入體內，也無法被充分吸收」。