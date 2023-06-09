她買到好市多「超值玩具」直呼相見恨晚 過來人提醒：要貼姓名貼

知名美式賣場好市多販賣產品眾多，深受民眾歡迎。有網友在好市多發現一組沙灘戲水玩組，總共有19項配件，只賣405元，直呼「真是相見恨晚」。不少家長透露也買了同款產品，認同真的蠻超值的，同時也提醒「記得姓名貼要貼好貼滿」。

一位媽媽網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示發現好市多賣的一項P牌沙灘戲水組真的是太超值了，從外觀看原本以為沒多少個配件，拆開後才知總共有19樣配件，有鏟子、水桶及各種沙雕造型模具，賣場價格只要405元。帶小孩到公園玩，旁邊的小朋友手上也提了一桶，直呼「真是相見恨晚」。

貼文曝光，不少家長也表示買了同款產品，「好市多的玩沙桶一直都非常超值～只是拿出去大家都一樣，記得姓名貼要貼好貼滿」、「每一隻都要貼上名字！帶去沙坑，5組人有三組人那這桶啊」、「這桶真的超值！尤其是我兒看到那支超大鏟子，哇哇哇的！超好笑」。

好市多沙灘戲水組真的很受歡迎，但有家長也透露一個缺點，「很超值！但打開就收不回原本的樣子」、「東西很划算沒錯，但是，它一旦打開後就再也無法收納成一桶了，得用好大一個袋子裝，帶出去很累贅」、「對，去年買我差點腦死，一直想收回去，收不回去，氣到塑膠袋裝一裝」。