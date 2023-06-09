快訊

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

傻眼！18歲高中女生駕車「表演大回轉」 下一秒暴衝進超商

她買到好市多「超值玩具」直呼相見恨晚 過來人提醒：要貼姓名貼

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多販售的沙灘戲水組共有19項配件。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多販售的沙灘戲水組共有19項配件。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

知名美式賣場好市多販賣產品眾多，深受民眾歡迎。有網友在好市多發現一組沙灘戲水玩組，總共有19項配件，只賣405元，直呼「真是相見恨晚」。不少家長透露也買了同款產品，認同真的蠻超值的，同時也提醒「記得姓名貼要貼好貼滿」。

一位媽媽網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示發現好市多賣的一項P牌沙灘戲水組真的是太超值了，從外觀看原本以為沒多少個配件，拆開後才知總共有19樣配件，有鏟子、水桶及各種沙雕造型模具，賣場價格只要405元。帶小孩到公園玩，旁邊的小朋友手上也提了一桶，直呼「真是相見恨晚」。

貼文曝光，不少家長也表示買了同款產品，「好市多的玩沙桶一直都非常超值～只是拿出去大家都一樣，記得姓名貼要貼好貼滿」、「每一隻都要貼上名字！帶去沙坑，5組人有三組人那這桶啊」、「這桶真的超值！尤其是我兒看到那支超大鏟子，哇哇哇的！超好笑」。

好市多沙灘戲水組真的很受歡迎，但有家長也透露一個缺點，「很超值！但打開就收不回原本的樣子」、「東西很划算沒錯，但是，它一旦打開後就再也無法收納成一桶了，得用好大一個袋子裝，帶出去很累贅」、「對，去年買我差點腦死，一直想收回去，收不回去，氣到塑膠袋裝一裝」。

好市多 沙灘

延伸閱讀

超噁！他買好市多短褲口袋搜出這一物 眾人嚇呆：太缺德

不續約還收年費帳單！他氣好市多1動作騙人 釣出苦主：我也是

跟店裡一樣水準！好市多「1烏龍麵」超好吃 內行人曝Q彈秘訣

好市多又出包！餐包竟咬到「鐵片」 網嚇壞：在美國罰到脫褲

相關新聞

她買到好市多「超值玩具」直呼相見恨晚 過來人提醒：要貼姓名貼

知名美式賣場好市多販賣產品眾多，深受民眾歡迎。有網友在好市多發現一組沙灘戲水玩組，總共有19項配件，只賣405元，直呼「真是相見恨晚」。不少家長透露也買了同款產品，認同真的蠻超值的，同時也提醒「記得姓名貼要貼好貼滿」。

吃超商微波咖哩飯「雞肉像被藍墨水染過」 網嚇喊：感覺壞了

外食選擇相當多，除了有餐廳、小吃店，也有便利超商的微波食品。不過，一名男網友在網路上發文，表示吃超商咖哩飯的時候，發現裡面的雞肉像被藍墨水染過一樣，因此害怕詢問大家「正常嗎？」

不用加熱就能吃！全聯販售「筒仔碗粿罐頭」 老饕曝嚐鮮心得

全聯福利中心的販售品項豐富，除了有生鮮蔬果和生活用品，還有豐富的零食及罐頭可以選購。日前一名網友在臉書上分享全聯架上出現的愛之味「筒仔碗粿罐頭」，還有老饕親揭嚐鮮心得。

厲害的來了！好市多驚見「1進口水果」網喊買爆：小時候的回憶

許多人小時候最愛的水果來了！一名網友表示近日在逛好市多的時候看到了「山竹」在架上，讓其他網友看了超驚喜，甚至有人當場拿了4盒回家，不過售價並不便宜，一盒500公克要價359元，一盒約4-5顆，讓不少人直呼「價格也是回不去了」。

別鬧了！他逛全聯驚見「香菜醬油」 網友嚐過後透露這味道

對不少人來說，香菜是非常可怕的食物，能不碰就不碰，不過有網友卻在全聯超市發現一款「香菜醬油」，他拍下照片上傳臉書「我愛全聯-好物老實説」讓不少人看傻了眼，還有買過的人分享味道。

逛全聯驚見「懷舊消暑點心」 老饕讚超Q口感：出乎意料的好吃

許多民眾喜歡到賣場挖寶，連鎖超市全聯福利中心因商品種類眾多，而成為不少人的採買寶地。近日，一名網友逛全聯時意外發現「懷舊消暑點心」，店內販售外形神似「涼圓」的古早味甜點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦