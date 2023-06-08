吃超商微波咖哩飯「雞肉像被藍墨水染過」 網嚇喊：感覺壞了

外食選擇相當多，除了有餐廳、小吃店，也有便利超商的微波食品。不過，一名男網友在網路上發文，表示吃超商咖哩飯的時候，發現裡面的雞肉像被藍墨水染過一樣，因此害怕詢問大家「正常嗎？」

昨（7）日一名男網友在Dcard上以「雞肉咖哩這樣正常嗎」為題發文，他透露自己習慣先吃咖哩，把雞肉放在最後再一起吃掉，結果吃到一半時發現雞肉藍藍的，於是把雞肉上面的咖哩醬刮掉，竟然幾乎每一塊都有藍色斑點，很像被藍墨水染過一樣，而且碗的邊緣還有綠色不明液體。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「第一次看到，感覺壞掉了」、「應該是壞掉的肉製成的，之前買到壞掉的生肉，就是一塊一塊綠綠的，超臭」、「我微波完都直接吃沒在看…」、「這怎麼看都感覺是肉壞掉」、「好可怕」、「別吃，去退貨」。

也有網友提到，「可以向衛生局檢舉，會派食品稽查員去查」、「跟衛生局檢舉，天啊！哪間超商的？」、「要告知業者的鮮食品質有異常，必須檢查食安問題了」。