快訊

幼兒園童被餵食三級毒品「巴比妥」 醫揭背後龐大隱憂：恐導致呼吸中止

新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

吃超商微波咖哩飯「雞肉像被藍墨水染過」 網嚇喊：感覺壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
雞肉像被藍墨水染過，碗的邊緣還有綠色不明液體。圖擷自Dcard
雞肉像被藍墨水染過，碗的邊緣還有綠色不明液體。圖擷自Dcard

外食選擇相當多，除了有餐廳、小吃店，也有便利超商的微波食品。不過，一名男網友在網路上發文，表示吃超商咖哩飯的時候，發現裡面的雞肉像被藍墨水染過一樣，因此害怕詢問大家「正常嗎？」

昨（7）日一名男網友在Dcard上以「雞肉咖哩這樣正常嗎」為題發文，他透露自己習慣先吃咖哩，把雞肉放在最後再一起吃掉，結果吃到一半時發現雞肉藍藍的，於是把雞肉上面的咖哩醬刮掉，竟然幾乎每一塊都有藍色斑點，很像被藍墨水染過一樣，而且碗的邊緣還有綠色不明液體。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「第一次看到，感覺壞掉了」、「應該是壞掉的肉製成的，之前買到壞掉的生肉，就是一塊一塊綠綠的，超臭」、「我微波完都直接吃沒在看…」、「這怎麼看都感覺是肉壞掉」、「好可怕」、「別吃，去退貨」。

也有網友提到，「可以向衛生局檢舉，會派食品稽查員去查」、「跟衛生局檢舉，天啊！哪間超商的？」、「要告知業者的鮮食品質有異常，必須檢查食安問題了」。

超商 Dcard

延伸閱讀

不用加熱就能吃！全聯販售「筒仔碗粿罐頭」 老饕曝嚐鮮心得

室友棉被有臭味、上完廁所不沖…連假回家見「排泄物」放5天 她超崩潰

厲害的來了！好市多驚見「1進口水果」網喊買爆：小時候的回憶

看眼科遭譙「西八」！他見醫師背景秒懂 韓劇迷笑翻：掛到順風婦產科

相關新聞

吃超商微波咖哩飯「雞肉像被藍墨水染過」 網嚇喊：感覺壞了

外食選擇相當多，除了有餐廳、小吃店，也有便利超商的微波食品。不過，一名男網友在網路上發文，表示吃超商咖哩飯的時候，發現裡面的雞肉像被藍墨水染過一樣，因此害怕詢問大家「正常嗎？」

不用加熱就能吃！全聯販售「筒仔碗粿罐頭」 老饕曝嚐鮮心得

全聯福利中心的販售品項豐富，除了有生鮮蔬果和生活用品，還有豐富的零食及罐頭可以選購。日前一名網友在臉書上分享全聯架上出現的愛之味「筒仔碗粿罐頭」，還有老饕親揭嚐鮮心得。

厲害的來了！好市多驚見「1進口水果」網喊買爆：小時候的回憶

許多人小時候最愛的水果來了！一名網友表示近日在逛好市多的時候看到了「山竹」在架上，讓其他網友看了超驚喜，甚至有人當場拿了4盒回家，不過售價並不便宜，一盒500公克要價359元，一盒約4-5顆，讓不少人直呼「價格也是回不去了」。

別鬧了！他逛全聯驚見「香菜醬油」 網友嚐過後透露這味道

對不少人來說，香菜是非常可怕的食物，能不碰就不碰，不過有網友卻在全聯超市發現一款「香菜醬油」，他拍下照片上傳臉書「我愛全聯-好物老實説」讓不少人看傻了眼，還有買過的人分享味道。

逛全聯驚見「懷舊消暑點心」 老饕讚超Q口感：出乎意料的好吃

許多民眾喜歡到賣場挖寶，連鎖超市全聯福利中心因商品種類眾多，而成為不少人的採買寶地。近日，一名網友逛全聯時意外發現「懷舊消暑點心」，店內販售外形神似「涼圓」的古早味甜點...

跟店裡一樣水準！好市多「1烏龍麵」超好吃 內行人曝Q彈秘訣

隨著天氣越來越熱，很多沒胃口的民眾會改吃「冷食」。近日有一位媽媽大推好市多一款「日本I牌讚岐細烏龍麵」，她直呼「熱吃冷吃都好吃」，放久了麵條依然Q彈不軟爛，貼文一出引起熱議，也釣出內行人分享煮完麵條很鹹的解方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦