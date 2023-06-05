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跟店裡一樣水準！好市多「1烏龍麵」超好吃 內行人曝Q彈秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享日本一款好吃的烏龍麵(圖僅為示意圖，非該品牌)。 圖／左、報系資料照，右、cavan
網友分享日本一款好吃的烏龍麵(圖僅為示意圖，非該品牌)。 圖／左、報系資料照，右、cavan

隨著天氣越來越熱，很多沒胃口的民眾會改吃「冷食」。近日有一位媽媽大推好市多一款「日本I牌讚岐細烏龍麵」，她直呼「熱吃冷吃都好吃」，放久了麵條依然Q彈不軟爛，貼文一出引起熱議，也釣出內行人分享煮完麵條很鹹的解方。

一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多販售的一款「日本讚岐細烏龍麵」，不管是料理熱食或冷時都很好吃，麵條吃起來很Q彈，拿來做冷便當也適合。

原po也分享，她都早上起來煮13分鐘，接著沖冷水將多餘澱粉沖掉後瀝乾，拌入一點點芝麻油，孩子中午要吃的時候到入冷麵醬攪拌均勻，「口感依舊Q彈不軟爛」，原po也透露家裡小朋友超愛。

發文後也引起網友熱議，「這個真的超好吃！」、「這個好吃，小孩超買單的」、「這個真的好好吃，搭配胡麻醬也很適合夏天」、「回購好幾次，全家愛吃」、「這款是我家常備麵條，我們吃很多年了！做成乾拌麵或煮成湯麵都很棒！」、「滾水煮10分鐘就好，水準跟在日本店裡吃的差不多水準，不是台灣冷凍烏龍麵可以比的」。

也有網友疑惑自己煮的烏龍麵沒加鹽卻「很鹹」，內行人指出，鍋子裡的水至少要1000ml以上才能稀釋掉鹽分，因為要滾約13分，水會越來越少，另外煮好後，要用冷水沖過，才能洗掉外面的澱粉，以及製造冷熱溫差，煮出來的烏龍麵才會好吃。

好市多 烏龍麵

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