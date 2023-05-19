漢堡王「華堡」美味關鍵曝！網狂讚：這1款稱霸速食界
連鎖速食店漢堡王主打漢堡，近日也推出「稅月優惠餐」，有網友好奇「漢堡王的華堡真的有那麼好吃？大贏麥當勞的漢堡嗎？」其他網友則表示，兩者差別在於漢堡王華堡麵包會先烤過，不少人推薦「辣味華堡」，可說是稱霸速食界的漢堡。
有網友在PTT發文表示，他只有吃過麥當勞、沒有吃過漢堡王，很好奇漢堡王的「華堡」是不是真的如其他人所言的美味，甚至大勝麥當勞的漢堡，他也好奇詢問，漢堡王的「漢堡跟華堡差別在哪？一般的漢堡也一樣美味？」
其他網友解答「差別就在火烤，華堡的面包都也烤過」，不少人推薦「辣味華堡」，紛紛留言「辣味華堡真的不錯」、「辣味華堡好吃」、「推辣味華堡，但更懷念內用可續杯時期的」、「辣味華堡屌打麥當勞漢堡，沒異議吧」、「辣味華堡，連鎖速食漢堡之霸」。
還有人留言「吃完會發現原來這個才叫漢堡」、「麥當勞掰掰，今年已改吃漢堡王」。不過也有網友抱怨「好吃啊，但真的不大」、「份量有點少」、「肉很乾，我不行」、「台灣的很難吃」、「2010時很好吃，之後每況愈下」。
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