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賺到了？她去全聯買蛤蜊驚見「偷渡客」 內行人揭身分：熟了超鮮甜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到全聯買蛤蠣，卻意外發現「偷渡客」，一顆蚵竟混在其中。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
一名網友到全聯買蛤蠣，卻意外發現「偷渡客」，一顆蚵竟混在其中。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

去超市買海鮮竟發現小驚喜？連鎖超市全聯福利中心因生鮮食材、民生用品齊全、選擇眾多，而成為許多婆媽日常採購的好去處。日前，一名網友到全聯買蛤蠣，才剛打開來準備先吐沙，沒想到卻意外發現「偷渡客」，讓她感到相當驚喜，許多人看到貼文後紛紛直呼「賺到了！」

近日，一名網友到全聯買了包蛤蜊，回來後才準備好鍋子要幫蛤蠣吐沙，沒想到卻意外揪住「偷渡客」，一顆帶殼的蚵混在其中，被她一併買了回家。該網友也將照片分享到臉書社團「我愛全聯-好物老實説」，她在文中驚呼，「全聯蛤蜊包裡有偷渡客喔！找找看，找到沒獎！」

驚喜的同時，原PO卻也困擾要怎麼處理「帶殼的蚵」，她在留言區提問，「是說，我是不是該去殼下去煮這顆？在線等？」，希望廣大網友能提供意見。

貼文曝光後掀起討論，內行人也跳出來分享超簡易料理法，「烤箱烤一下，熟了就會打開，又鮮甜」、「用蒸的」。許多網友則留言讚嘆，「賺到了」、「太幸運了」、「意外的加菜」、「真羨慕」、「妳賺到了蚵蠣」，也有人開玩笑稱「這偷渡客也太明目張膽了！」、「偷渡客先抓起來嗑」、「嚇死牠惹，人家牠只是來找遠房親戚」。

也有網友分享類似經驗，「妳中獎了！我買過的全聯蛤蜊包裡也有偷渡客，但…是和蛤蜊一樣大的石頭」、「賺到了，我之前是一顆石頭」。

該網友詢問要如何料理帶殼的蚵，內行人立刻跳出來解答。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
該網友詢問要如何料理帶殼的蚵，內行人立刻跳出來解答。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

全聯 生鮮 海鮮 蛤蜊 偷渡

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