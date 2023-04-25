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好市多乾干貝折價450元 網嘆通膨太厲害：還是買不起

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多一款「乾干貝」1公斤裝原價4,499元，一包乾干貝份量約200~300顆，現在每包優惠折價450元。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說
好市多一款「乾干貝」1公斤裝原價4,499元，一包乾干貝份量約200~300顆，現在每包優惠折價450元。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說

好市多乾干貝祭出限時優惠，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享：這款乾干貝可以拿來燉雞湯、包粽子、煮油飯，用途非常廣泛。但此文一出，馬上被網友酸，4,000元這個價格實在買不下去！

好市多常常祭出限時優惠、即期品優惠，吸引吃貨們前往大剁手指，囤貨回家製作美食料理。近日好市多這一款「乾干貝」1公斤裝原價4,499元，一包乾干貝份量約200~300顆，現在每包優惠折價450元，含稅後優惠價4,049元，限時優惠到5月7日，讓網友發文喊著：「趁現在優惠買比較不會那麼痛！」但這回折價優惠吃貨們恐怕不買單了，並且直言：「這個價格實在買不下去！」

有人留言分享嚐鮮文，表示這款用於煮粥或煮湯都超級好喝，吃起來的感覺真的很不一樣，但是實在漲太兇了，一包4,000元真的買不下去。也有網友表示，去年記得這包才三千多元，上個月看到竟然漲到四千多元，更有人直言，這如果拿來包粽子真的很重本，讓網友們直呼「通膨太厲害了，快要買不起了！」

也有達人留言分析食材成本，表示1公斤4,049元就等於1台斤2,429元，網友們可以先到迪化街比價一下，看有沒有比較便宜，畢竟該款干貝算小顆，而且一次要買那麼多，感覺上沒有很划算。網友聽了都紛紛認同，「迪化街比較便宜」、「買不下去，迪化街更大還比這便宜耶！」

好市多 Costco 迪化街 通膨

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