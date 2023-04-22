逛家樂福驚見手推車上多「1新設備」 網大讚貼心：老顧客福音
大賣場因商品種類齊全、選擇眾多，而成為許多民眾採買時的第一選擇。近日，一名網友到家樂福購物時，意外發現推車上多了「一支放大鏡」，貼心行徑也讓他忍不住大讚，許多網友看見後也紛紛留言表示，「家樂福的改善很有感」。
一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文，日前他到家樂福北投店消費時，驚見賣場內有一排手推車多了「新設備」，推車的手把上被裝了一個固定式的放大鏡，一旁更貼有標語寫道，「請將您的商品放在放大鏡下方」，讓有老花眼的年長者及有需求的顧客可以更清楚的看見商品上的標示。
細心的設計也讓原PO相當感動，不僅在貼文中大讚「家樂福就貼心！」，更開玩笑稱「可不可以一起放大我的錢包」。
貼文曝光後掀起討論，網友見貼心設計紛紛大讚「阿公、阿嬤剛好很愛逛家樂福，感覺會買更多」、「照顧高齡者的設計」、「這樣就可以看到標價多少錢了」、「家樂福的改善很有感，喜歡去家樂福」，也有人感嘆「沒想到，我也到了需要這個小物的年紀了…」、「對啊，我就想說是真的字太小，還是我提早得老花眼了？」
許多老顧客也敲碗許願，「會不會之後就出現充電手機架…」、「同樣都是車，就想說什麼時候有後照鏡」，另一名網友則分享個人經驗「上次我在入口忘了推車，到賣場前面要推這個（有放大鏡的手推車），他（店員）不讓我用說是老人限定的，我還真不知該開心還是難過」。
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