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鐵道文化學者大讚「台鐵便當好吃」 笑稱：又不爭氣帶上高鐵

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣鐵道文化研究者洪致文將台鐵便當帶上高鐵享用。圖擷自洪致文臉書
台灣鐵道文化研究者洪致文將台鐵便當帶上高鐵享用。圖擷自洪致文臉書

台鐵是被火車耽誤的便當店？近日台灣鐵道文化研究者洪致文在臉書大讚台鐵「紹興雞腿排」好吃，更帶上「高鐵」用餐，對此許多網友戲稱「台灣高鐵的本業是運輸，台鐵的本業是賣便當」。回顧台鐵便當的歷史，早期以排骨便當為名，更在2016年銷售量首破千萬，創下超過7.4億元的營收，堪稱「台鐵金雞母」。

洪致文在臉書發文表示，前陣子發現台鐵的「紹興雞腿排」鐵路便當相當美味，直呼「不爭氣地又帶著上了高鐵」，許多網友笑稱，「沒問題的，台灣高鐵的本業是運輸，台鐵的本業是賣便當」、「我也常在高鐵上吃台鐵便當，衷心覺得高鐵自己別做便當，直接拿台鐵的來賣就好」、「高鐵乘客吃台鐵製作的飯，高鐵不能干涉」。

此外，還有其他人留言，「有次高鐵下車後，台鐵便當賣完了，走回去買高鐵便當回家給姪女吃，然後她吃了說：『高鐵的沒有台鐵好吃』」、「紹興雞腿排便當真的好吃」、「台南高鐵站都有台鐵便當的櫃台了」；不過也有人認為「發現高鐵便當看起來比台鐵精緻又可口」、「以前很大盒的高鐵便當也很好吃」。

台鐵便當早期以排骨便當著名，據《故事》文章內容指出，鐵道便當的歷史從日本殖民時代就開賣，1949中華民國中央政府遷台，台鐵在高雄、台南、台中、台北、松山五個車站的鐵道餐廳生產鐵路便當，運到車上販賣。直至2016年出現17年來首度盈餘，2010年至2016年銷售量將近翻倍，便當事業成為「台鐵金雞母」，其中2016年的銷售量首破千萬，創下逾7.4億元營收。

台鐵 便當

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