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乾式熟成？好市多豬肉片長「藥瘤」超驚悚 網群罵：快拿去退貨

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，在美式賣場購入一盒豬肉片，卻發現肉片上有「米色」粗糙的瘤狀物。 圖擷自臉書
有一名網友表示，在美式賣場購入一盒豬肉片，卻發現肉片上有「米色」粗糙的瘤狀物。 圖擷自臉書

豬肉是台灣飲食很重要的肉類以及蛋白質來源之一。日前有一名網友表示，在美式賣場購入一盒豬肉片，卻發現肉片上有「米色」粗糙的瘤狀物，發文提醒網友購買時「要小心檢查」，內行網友指出，那是豬隻打疫苗留下的「藥瘤」，建議別吃，快拿去退貨。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，在北投的美式賣場好市多（Costco）買了一盒豬肉片，在中間那層發現肉片上有不明的米色物，購買時沒注意也懶得退貨了，就自行默默切掉，並發文提醒網友購買時一定要小心檢查，以免重蹈覆轍。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「乾式熟成？」「這個真該拿去退貨，太噁了」、「這個我不行，不退不行」、「別切掉繼續吃，趕快退，其他區域已經污染了，只是沒有這麼嚴重而已，別以為肉眼看不到的就是沒問題」、「這個真的不能吃了」、「連我阿母都說管控有問題了，退吧」、「最好是不要吃啦，健康不能馬虎」、「要退啦，廠商才會被檢討」、「不應姑息，該退就退，否則不斷發生」。

有不少網友詢問「這是啥啊？」、「這是什麼鬼啊？」、「想知道這是什麼問題的肉，才會變這樣？」，內行網友回應，這是豬隻打疫苗留下的「藥瘤」、「不是生病的那個瘤，是打針留下來的囊腫」、「是豬隻打針後的『瘤』不是肉品變質產生。

有肉品處理經驗的網友也表示「作為在肉品生產線上工作過的人，這個通常都會切掉的，切掉之後其他部分還是可食用」、「這個切掉之後還是可以吃，沒看過的人只是因為火鍋店或是一般買肉的地方都幫你切掉了」、「這是瘤，打針後留下的，通常在分切豬肉時看到就會切掉了，切除後的其他部位是可以食用的，滿多豬都會有只是因為我們平常看到都已經處理好了，至於要不要退貨就看個人」。

好市多 Costco 豬肉

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